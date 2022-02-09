Какие документы нужно в первую очередь оформить при покупке авто? Узнали у адвоката

Покупка и продажа автомобиля – ответственный шаг, подходить к которому нужно без спешки, взвесив все за и против. Прежде чем начинать торги, опытные юристы советуют изучить основные нормативные документы, регламентирующие подобные сделки. Халатное отношение к оформлению договора может привести к необратимым последствиям.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов: Вред, причиненный источником повышенной опасности, подлежит возмещению владельцем такого источника. То есть владельцем автомобиля. Если человек реализовал свой автомобиль, но не зарегистрировал сделку в установленном законом порядке, то он несет такую же ответственность перед потерпевшим, как и то лицо, которое управляло этим автомобилем. Избежать ответственности в таком случае практически невозможно, поскольку гражданин сам не выполнил ту обязанность, которую на него возлагает законодательство. Он не снял с учета, не зарегистрировал на другом человеке, не проконтролировал это, не принял меры к регистрации на другое лицо.

Зачастую платить по счетам приходится не только рассеянному горе-продавцу. Отвечать перед законом нередко вынужден и покупатель.

Максим Терешков:

Если у должника судебного исполнителя, это предыдущий владелец, были какие-то долги, и он наложил арест на имущество, в том числе и по постановлению судебного исполнителя задержали автомобиль, то это действие законно. Что делать новому владельцу? Он проявил, на мой взгляд, беспечность, он не зарегистрировал на себя автомобиль, и, по сути, юридически ездит на чужом автомобиле. В практике он может лишиться этого автомобиля, поскольку ему сейчас необходимо пройти ряд процессуальных действий, по которым попробовать исключить автомобиль из акта описи ареста имущества. Для этого ему необходимо в том числе обращаться в суд. И суд уже будет принимать решение, насколько его заявление обосновано.