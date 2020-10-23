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Парень составил список требований к потенциальной девушке. Женщины пришли к выводу, что мужчина останется один

23 октября 2020 09:10
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Мужчина зарегистрировался на сайте знакомств и получал множество сообщений от девушек. Чтобы оптимизировать поиск избранницы, он решил составить список.

Как сообщает Daily Star, 32-летний ирландец Стивен захотел сэкономить своё время и время других пользовательниц сайта знакомств. О себе мужчина написал довольно кратко: любит кататься на лодке, смотрит мюзиклы.  Зато у него есть ряд критериев, которым должна соответствовать его будущая спутница.

Парень составил список требований к потенциальной девушке. Женщины пришли к выводу, что мужчина останется один -1

Фото: pixabay.com 

В числе критериев следующие: не быть женщиной с ребёнком, весить не больше 65 кг, иметь обычные сексуальные предпочтения, не иметь никаких психических заболеваний, не выплачивать никаких кредитов, за исключением того, который мог быть взят на покупку дома.

Многие мужчины посчитали такой список вполне нормальным. А вот женщины были крайне возмущены и отметили, что это больше похоже на вакансию, чем на обычное знакомство и попытку наладить личную жизнь.

Ранее мы рассказывали о другом списке, который пользователи соцсетей восприняли с большим одобрением. Мужчина задал парню своей дочери девять вопросов – здесь подробнее.

# Курьезы # калейдоскоп

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