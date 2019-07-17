Экс-король Малайзии развелся с российской красавицей Оксаной Воеводиной

Экс-король Малайзии Мухаммад V расторг брак с Оксаной Воеводиной, которая несколько лет назад победила в конкурсе «Мисс Москва – 2015».
Экс-король Малайзии Мухаммад V расторг брак с Оксаной Воеводиной, которая несколько лет назад победила в конкурсе «Мисс Москва – 2015».
Фото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Документы в суд Сингапура пара подала 22 июня, а 1 июля брак был расторгнут, сообщает New Straits Times.
Супруги оформили «неотменяемый» развод. В исламском мире это значит, что пара может опять заключить брак только в том случае, если женщина снова выйдет замуж за другого мужчину, а он разведется с ней или скончается.
Фото: instagram.com/rihanapetra
Причину расставания пара не назвала. После развода Оксана вернулась в Москву, а экс-король еще никак не прокомментировал это событие.
Напомним, свадьба пары состоялась в ноябре 2018.
Позже Оксана приняла ислам и сменила имя на Рихана – подробнее здесь.