Экс-король Малайзии развелся с российской красавицей Оксаной Воеводиной

Экс-король Малайзии Мухаммад V расторг брак с Оксаной Воеводиной, которая несколько лет назад победила в конкурсе «Мисс Москва – 2015».

Документы в суд Сингапура пара подала 22 июня, а 1 июля брак был расторгнут, сообщает New Straits Times.

Супруги оформили «неотменяемый» развод. В исламском мире это значит, что пара может опять заключить брак только в том случае, если женщина снова выйдет замуж за другого мужчину, а он разведется с ней или скончается.