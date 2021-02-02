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Мужчина показал, чем занималась его прабабушка в школе. Похоже, за сотню лет ничего не изменилось

02 февраля 2021 13:07
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Мужчина в свободное время захотел вновь посмотреть на вещи прабабушки и нашёл кое-что интересное. Теперь он точно знает, что женщина не была образцовой школьницей. 

Пользователь Reddit под ником 2-cents обнаружил школьную тетрадь прабабушки за 1924 год. Внутри были не только необходимые для учёбы записи, но и нарисованные персонажи из книги Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». 

Мужчина показал, чем занималась его прабабушка в школе. Похоже, за сотню лет ничего не изменилось -1

Фото: reddit.com/user/2-cents 

Сам 2-cents и его мама думали, что прабабушка рисовала карикатуры на учителей, а про книгу Диккенса мужчине сказали комментаторы Reddit, которые узнали персонажей. Несмотря на эту небольшую ошибку, пользователи соцсети признали художественный талант женщины. 

А вы никогда не задумывались, как бы сейчас выглядели принцессы из советских мультфильмов? У нас есть ответ на этот вопрос (смотрите здесь). 

# Курьезы # калейдоскоп # Чарльз Диккенс # Фотофакт

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