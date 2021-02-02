Мужчина показал, чем занималась его прабабушка в школе. Похоже, за сотню лет ничего не изменилось

Мужчина в свободное время захотел вновь посмотреть на вещи прабабушки и нашёл кое-что интересное. Теперь он точно знает, что женщина не была образцовой школьницей.
Пользователь Reddit под ником 2-cents обнаружил школьную тетрадь прабабушки за 1924 год. Внутри были не только необходимые для учёбы записи, но и нарисованные персонажи из книги Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».
Фото: reddit.com/user/2-cents
Сам 2-cents и его мама думали, что прабабушка рисовала карикатуры на учителей, а про книгу Диккенса мужчине сказали комментаторы Reddit, которые узнали персонажей. Несмотря на эту небольшую ошибку, пользователи соцсети признали художественный талант женщины.
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