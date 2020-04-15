Ох уж эта улыбка. Парень показал детскую фотографию и всех рассмешил

Пусть поднимут руку те, кто любит делать семейные фотографии. А теперь пусть поднимут другую руку те, кто удачно получается на этих снимках. Что же, если вы подняли обе руки, то можете себе поаплодировать, ведь вы один из немногих, кто преуспел в этом непростом деле.

Один из пользователей Reddit опубликовал свою детскую фотографию в компании с братьями и сёстрами. Все они дружно стоят на лестнице и улыбаются. Только вот улыбка автора публикации настораживает людей.