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Ох уж эта улыбка. Парень показал детскую фотографию и всех рассмешил

15 апреля 2020 15:19
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Пусть поднимут руку те, кто любит делать семейные фотографии. А теперь пусть поднимут другую руку те, кто удачно получается на этих снимках. Что же, если вы подняли обе руки, то можете себе поаплодировать, ведь вы один из немногих, кто преуспел в этом непростом деле. 

Один из пользователей Reddit опубликовал свою детскую фотографию в компании с братьями и сёстрами. Все они дружно стоят на лестнице и улыбаются. Только вот улыбка автора публикации настораживает людей. 

Ох уж эта улыбка. Парень показал детскую фотографию и всех рассмешил -1

Фото: reddit.com/user/Jeffrey_Strange 

Комментаторы вежливо спросили: «Автор, вы выросли и стали суперзлодеем?» Как оказалось, нет. Зловеще улыбающийся мальчик со снимка вырос в простого парня, который живёт не в злодейском логове, а в двухкомнатной квартире. 

Также автор публикации добавил, что снимок был сделан в 1993 году, а родители, понимая небезопасное положение детей, находились рядом и были готовы в любой момент поймать их. 

Кстати, всё-таки есть один мужчина, который умеет хорошо получаться на семейных снимках.

Отец каждый год фотографировался с дочерью, и с каждым разом он выглядит всё лучше – здесь подробнее

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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