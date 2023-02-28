28 февраля День Зубной феи. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 28 февраля, завершается зимний период года. Но это не должно стать поводом для печали. Наоборот, в конце зимы нужно улыбнуться и приготовиться к встрече первого дня весны. Уже поют птицы, набухают почки на деревьях и кустах, в воздухе пахнет радостью и встречей нового сезона. Весна уже на пороге, а 28 февраля отмечается День ухода зимы. 29 февраля Международный день редких заболеваний

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней самый редкий день в году – 29 февраля – официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Этот День стал ежегодным информационно-просветительским мероприятием. Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 % из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний, ими поражены от 3,5 до 6 % населения Земли. Несмотря на разные симптомы и последствия редких заболеваний, проблемы большинства больных, у которых они наблюдаются, схожи. Это недоступность правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной информации, а часто и научных знаний о заболевании, и трудности в получении лечения и ухода. Для привлечения внимания общественности и государства к этим проблемам во всем мире в День редких болезней проводятся различные мероприятия, акции и марафоны. 28 февраля Всемирный день портного

28 февраля Всемирный день портного. Эта профессия очень древняя и во все времена считалась почетной, ведь от таланта и вкуса портных зависит внешний вид человека. Секреты портновского мастерства накапливались тысячелетиями. Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Роберто Кавалли, Джорджио Армани. Эти выдающиеся модельеры, оказавшие влияние на европейскую моду ХХ века, были прежде всего портными, создающими свои шедевры на швейной машинке. Отдавая дань важной роли швейной машины в развитии легкой промышленности, Всемирный день портного отмечается 28 февраля в день рождения сэра Уильяма Элиаса Хоу, изобретателя швейной машины. 28 февраля День Зубной феи