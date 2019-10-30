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Российская актриса устроила дебош на борту самолета. Скандал прокомментировал её муж

30 октября 2019 18:49
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Новости России. На борту самолета Москва – Тель-Авив устроила дебош известная актриса.  

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На рейсе, который должен был вылететь из Шереметьево, у пассажирки произошел конфликт с бортпроводниками.  

Сообщается, что ей была актриса Лидия Вележева. Ее сняли с самолета.  

Ее супруг – актер Алексей Гуськов – в комментарии «Московскому комсомольцу» отметил, что Лидия действительно должна была вылететь в Израиль утром 30 октября.  

По словам актера, он долго не мог дозвониться до жены, а когда днем связался с ней, то она плакала и находилась в аэропорту. Алексей Гуськов уверен, что его жена была в трезвом состоянии, просто приняла снотворное.  

# Звезды # калейдоскоп # Лидия Вележева # Алексей Гуськов

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