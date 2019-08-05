Очень редкое явление. Зубрята-близнецы родились в Минском зоопарке

Новости Беларуси. В зоопарке Минска родились сразу два зубренка. По информации Минского зоопарка, детеныши-близнецы появились на свет в ночь на 21 июля. Оба зубренка чувствуют себя хорошо и ведут себя активно. Их мама по кличке Мулатка родила детенышей уже в третий раз.

Фото: minskzoo.by

Рождение сразу двух зубрят – это очень редкое явление. Поэтому когда в Минске была жаркая погода, то за здоровьем будущей мамы сотрудники зоопарка следили с особым вниманием – чаще поливали вольер и саму зубрицу, а также обеспечивали ее свежим веточным кормом. Один из зубрят оказался крепче и активнее, его здоровье не вызывало сомнений, второй детеныш был слабее, ему уделяли особое внимание, подкармливали искусственно и наблюдали за его состоянием. Малыш уже окреп и догоняет в росте брата.

Фото: minskzoo.by