Покусились на святое. Компания захотела улучшить условия труда, но выбрала неправильный способ

Компании потребовалось выяснить, сколько времени сотрудники проводят в туалете. И для этого над кабинками установили секундомеры.

Как сообщает Oddity Central, в Пекине работники одной из компаний обнаружили, что кабинки туалетов оборудовали секундомерами. Теперь работодатель мог с точностью до секунды узнать, сколько времени люди проводят в туалете.