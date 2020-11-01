Покусились на святое. Компания захотела улучшить условия труда, но выбрала неправильный способ
Компании потребовалось выяснить, сколько времени сотрудники проводят в туалете. И для этого над кабинками установили секундомеры.
Как сообщает Oddity Central, в Пекине работники одной из компаний обнаружили, что кабинки туалетов оборудовали секундомерами. Теперь работодатель мог с точностью до секунды узнать, сколько времени люди проводят в туалете.
Сотрудники компании возмутились и заявили, что это нарушение их приватности. Также они добавили, что это очень плохой способ повысить производительность труда. Однако нашлись и сторонники нововведения. Они отметили, что некоторые люди используют туалет не по назначению, а чтобы не работать и играть в телефон или сидеть в интернете.
Когда волна негодования достигла руководства, оно объяснило причины своих действий. На самом деле секундомеры нужны не для того, чтобы заставить людей работать больше, и не для того, чтобы недобросовестные работники не занимали зря кабинки.
Согласно пресс-релизу компании, таким способом руководство пытается решить проблему нехватки туалетов. Узнав, сколько времени сотрудники тратят в кабинке, они смогут рассчитать, сколько ещё туалетов нужно установить, чтобы не получилось больше или меньше необходимого.
Ранее мы рассказывали о другом инциденте, связанном с правилами посещения туалета. В одной школе в кабинках не было туалетной бумаги, в результате чего ученица попала в больницу (здесь подробности).