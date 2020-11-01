Прямой эфир

Покусились на святое. Компания захотела улучшить условия труда, но выбрала неправильный способ

01 ноября 2020 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Компании потребовалось выяснить, сколько времени сотрудники проводят в туалете. И для этого над кабинками установили секундомеры.

Как сообщает Oddity Central, в Пекине работники одной из компаний обнаружили, что кабинки туалетов оборудовали секундомерами. Теперь работодатель мог с точностью до секунды узнать, сколько времени люди проводят в туалете.

Покусились на святое. Компания захотела улучшить условия труда, но выбрала неправильный способ -1

Фото: Oddity Central 

Сотрудники компании возмутились и заявили, что это нарушение их приватности. Также они добавили, что это очень плохой способ повысить производительность труда. Однако нашлись и сторонники нововведения. Они отметили, что некоторые люди используют туалет не по назначению, а чтобы не работать и играть в телефон или сидеть в интернете.

Покусились на святое. Компания захотела улучшить условия труда, но выбрала неправильный способ -4

Фото: Oddity Central 

Когда волна негодования достигла руководства, оно объяснило причины своих действий. На самом деле секундомеры нужны не для того, чтобы заставить людей работать больше, и не для того, чтобы недобросовестные работники не занимали зря кабинки.

Покусились на святое. Компания захотела улучшить условия труда, но выбрала неправильный способ -7

Фото: Oddity Central 

Согласно пресс-релизу компании, таким способом руководство пытается решить проблему нехватки туалетов. Узнав, сколько времени сотрудники тратят в кабинке, они смогут рассчитать, сколько ещё туалетов нужно установить, чтобы не получилось больше или меньше необходимого.

Ранее мы рассказывали о другом инциденте, связанном с правилами посещения туалета. В одной школе в кабинках не было туалетной бумаги, в результате чего ученица попала в больницу (здесь подробности).

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября
01 ноября 2020 12:02

Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября

Женщина сводила ребёнка в зоопарк и сделала фотографии. Когда она потом увидела один из снимков, то едва не поседела
01 ноября 2020 10:27

Женщина сводила ребёнка в зоопарк и сделала фотографии. Когда она потом увидела один из снимков, то едва не поседела

Парень познакомился с девушкой в чате и влюбился. Но самое интересное он узнал на первом свидании
01 ноября 2020 09:26

Парень познакомился с девушкой в чате и влюбился. Но самое интересное он узнал на первом свидании