«Обязательно нужно протравливать». Что нужно знать перед тем, как посадить тюльпаны

В условиях Беларуси специалисты рекомендуют проводить высадку луковиц тюльпанов в открытый грунт в конце сентября, однако лучшим месяцем для этих работ называют все же октябрь. А уже конкретные даты определяет погода в регионе, температура воздуха и почвы.

Юлия Рыженкова, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Чеснок рекомендуют сажать с 10 по 20 октября, точно так же и тюльпан. Если влажные условия, то быстро идет образование корешков. И именно тюльпаны ботанические и сорта тюльпанов: «Кауфмана», «Фостера» и «Грега» цветут в середине апреля, поэтому их желательно посадить чуть-чуть пораньше.

Разобравшись со сроками, можно обратить внимание и на сам процесс подготовки тюльпанов к посадке. Во-первых, уделяем должное внимание качеству посадочного материала. Главное – никакой гнили и пятен. Юлия Рыженкова:

Вот такие луковки (у него растреснуто донце) желательно не высаживать. Если вам очень ценно, то можно посадить отдельно и посмотреть. Луковицы бывают сухие – их сразу отбраковывать.

Второй момент – размер луковицы. Этот параметр имеет важное значение. Он влияет на крупность цветка. И дает возможность не выкапывать тюльпаны ежегодно. Юлия Рыженкова:

Первый разбор – самые крупные луковицы, вторым разбором считается молодая луковица, она также прекрасно цветет, вот такую луковицу можно оставлять на 2 года, т. е. без выкопки можно оставлять.

Третий и четвертый разбор – эти луковки самые молодые, их тоже можно сажать на два года. Этот материал считается более здоровым, при посадке он дает очень хорошую массу и хорошо нарастает луковица, т. е. эти можно не выбрасывать. И самая мелкая – это детка, это можно приобретать, она всегда немножко дешевле, можно покупать с учетом на будущее.

Как только луковицы отобраны по сортам, размеру и качеству – приступаем к замачиванию. Это процедура крайне благотворно повлияет на посадочный материал.

Юлия Рыженкова:

Тюльпаны перед посадкой обязательно нужно протравливать любыми протравителями, которые у нас продаются. Можно просто в темном растворе марганца 15-20 минут. Это обогащает луковицу марганцем. Процесс протравки обязательный. Это может избавить тюльпаны от многих болезней.