Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать

Мужчина поссорился со своей женой, но нашел способ, как решить эту проблему. После такого мало кто сможет не заговорить. Видео с советами он опубликовал в своем аккаунте в TikTok.
Мужчина поссорился со своей женой, но нашел способ, как решить эту проблему. После такого мало кто сможет не заговорить. Видео с советами он опубликовал в своем аккаунте в TikTok.
Фото: tiktok.com/trip_uhl_d
После ссоры блогер не стал медлить и сразу начал предпринимать меры. Правда, после его видеосоветов некоторые пользователи начали шутить, что последствия могут быть не очень хорошими.
«Это не план, а подготовка к смерти».
«Ни в коем случае это не закончится для него хорошо».
Дело в том, что секрет мужчины – поломать бытовую технику в доме, с починкой которой сможет справиться только он сам.
Блогер начал с того, что перекрыл воду.
Фото: tiktok.com/trip_uhl_d
Потом он неправильно вставил батарейки в пульт.
Фото: tiktok.com/trip_uhl_d
Переставил всю посуду на самую верхнюю полку. А рост его жены – всего 160 сантиметров.
Фото: tiktok.com/trip_uhl_d
Поменял язык в настройках телевизора. С английского – на испанский.
Отодвинул водительское кресло максимально далеко от руля, чтобы жена не смогла достать до педалей.
Фото: tiktok.com/trip_uhl_d
Видео в соцсети набрало более 7 миллионов просмотров. Подписчики блогера в TikTok сразу отреагировали на эти нехитрые советы.
«Этот мужчина просто гений».
«Ха-ха! Знаешь что? Я, пожалуй, стащу у тебя несколько идей! Они прекрасны! Отличная работа!»
Жена хотела, чтобы в доме было больше воздуха. Но муж не в восторге от ее идеи (подробности здесь).