Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать

Мужчина поссорился со своей женой, но нашел способ, как решить эту проблему. После такого мало кто сможет не заговорить. Видео с советами он опубликовал в своем аккаунте в TikTok.

После ссоры блогер не стал медлить и сразу начал предпринимать меры. Правда, после его видеосоветов некоторые пользователи начали шутить, что последствия могут быть не очень хорошими.

«Это не план, а подготовка к смерти».

«Ни в коем случае это не закончится для него хорошо».

Дело в том, что секрет мужчины – поломать бытовую технику в доме, с починкой которой сможет справиться только он сам.

Блогер начал с того, что перекрыл воду.