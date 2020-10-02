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Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать

02 октября 2020 13:05
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Мужчина поссорился со своей женой, но нашел способ, как решить эту проблему. После такого мало кто сможет не заговорить. Видео с советами он опубликовал в своем аккаунте в TikTok.

Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать-1

Фото: tiktok.com/trip_uhl_d

После ссоры блогер не стал медлить и сразу начал предпринимать меры. Правда, после его видеосоветов некоторые пользователи начали шутить, что последствия могут быть не очень хорошими.

«Это не план, а подготовка к смерти».

«Ни в коем случае это не закончится для него хорошо».

Дело в том, что секрет мужчины поломать бытовую технику в доме, с починкой которой сможет справиться только он сам. 

Блогер начал с того, что перекрыл воду.

Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать-4

Фото: tiktok.com/trip_uhl_d

Потом он неправильно вставил батарейки в пульт.

Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать-7

Фото: tiktok.com/trip_uhl_d

Переставил всю посуду на самую верхнюю полку. А рост его жены всего 160 сантиметров.

Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать-10

Фото: tiktok.com/trip_uhl_d

Поменял язык в настройках телевизора. С английского на испанский.

Отодвинул водительское кресло максимально далеко от руля, чтобы жена не смогла достать до педалей.

Мужчина поссорился с женой и придумал хитрый способ, как разговорить её. После такого невозможно молчать-13

Фото: tiktok.com/trip_uhl_d

Видео в соцсети набрало более 7 миллионов просмотров. Подписчики блогера в TikTok сразу отреагировали на эти нехитрые советы.

«Этот мужчина просто гений».

«Ха-ха! Знаешь что? Я, пожалуй, стащу у тебя несколько идей! Они прекрасны! Отличная работа!»

Жена хотела, чтобы в доме было больше воздуха. Но муж не в восторге от ее идеи (подробности здесь).  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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