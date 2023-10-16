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Обезьяна приходит в офис железнодорожной компании, чтобы поработать

16 октября 2023 07:28
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Некоторые шутят, что скоро в этой индийской железнодорожной компании появится новый сотрудник. С завидным постоянством в офис приходит обезьяна и пытается работать.

Обезьяна приходит в офис железнодорожной компании, чтобы поработать -1

Фото: 120.su

Лангур часто приходит в офис, перебирает бумаги и даже печатает что-то на клавиатуре компьютера. Вид такого деловитого сотрудника очень веселит людей, пишет The Indian Express.

Обезьяна приходит в офис железнодорожной компании, чтобы поработать -4

Фото: 120.su

Естественно, обезьяна не работает. На самом деле она долго наблюдала за людьми и теперь копирует их действия. Получается у нее это довольно реалистично.

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# Животные # калейдоскоп

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