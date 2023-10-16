Обезьяна приходит в офис железнодорожной компании, чтобы поработать

Некоторые шутят, что скоро в этой индийской железнодорожной компании появится новый сотрудник. С завидным постоянством в офис приходит обезьяна и пытается работать.

Лангур часто приходит в офис, перебирает бумаги и даже печатает что-то на клавиатуре компьютера. Вид такого деловитого сотрудника очень веселит людей, пишет The Indian Express.

Естественно, обезьяна не работает. На самом деле она долго наблюдала за людьми и теперь копирует их действия. Получается у нее это довольно реалистично.

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