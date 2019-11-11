Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?

В конце сентября мир познакомился с юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Хотя сейчас она стала обсуждаться чуть меньше, девочка всё ещё привлекает к себе массу внимания. Мы решили выяснить, с кем из знаменитых людей Грета встретилась и обсудила вопрос сохранения Земли.

Если вдруг вы не слышали про Тунберг или хотите вспомнить какие-то детали из её громкого выступления на саммите ООН, можете узнать о ней здесь.

Альберт Гор