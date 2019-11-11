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Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?

11 ноября 2019 12:42
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В конце сентября мир познакомился с юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Хотя сейчас она стала обсуждаться чуть меньше, девочка всё ещё привлекает к себе массу внимания. Мы решили выяснить, с кем из знаменитых людей Грета встретилась и обсудила вопрос сохранения Земли. 

Если вдруг вы не слышали про Тунберг или хотите вспомнить какие-то детали из её громкого выступления на саммите ООН, можете узнать о ней здесь

Альберт Гор

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?-1

Фото: instagram.com/gretathunberg 

Янне Андерссон

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?-4

Фото: instagram.com/gretathunberg 

Чарльз Норман Шей

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?-7

Фото: instagram.com/gretathunberg 

Барак Обама

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?-10

Фото: instagram.com/gretathunberg 

Арнольд Шварценеггер

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?-13

Фото: instagram.com/gretathunberg 

Леонардо Ди Каприо

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию? 

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?-16

Фото: instagram.com/leonardodicaprio 

Северн Куллис-Сузуки

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?-19

Фото: instagram.com/severncullissuzuki 

# Звезды # калейдоскоп # Барак Обама # Арнольд Шварценеггер # Леонардо Ди Каприо # Фотофакт

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