Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
В конце сентября мир познакомился с юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Хотя сейчас она стала обсуждаться чуть меньше, девочка всё ещё привлекает к себе массу внимания. Мы решили выяснить, с кем из знаменитых людей Грета встретилась и обсудила вопрос сохранения Земли.
Если вдруг вы не слышали про Тунберг или хотите вспомнить какие-то детали из её громкого выступления на саммите ООН, можете узнать о ней здесь.
Альберт Гор
Фото: instagram.com/gretathunberg
Янне Андерссон
Фото: instagram.com/gretathunberg
Чарльз Норман Шей
Фото: instagram.com/gretathunberg
Барак Обама
Фото: instagram.com/gretathunberg
Арнольд Шварценеггер
Фото: instagram.com/gretathunberg
Фото: instagram.com/leonardodicaprio
Северн Куллис-Сузуки
Фото: instagram.com/severncullissuzuki