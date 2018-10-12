О любви к себе, спорте и счастливом браке. Instagram-обзор самой известной plus size модели в мире Эшли Грэм

Новости США. На неделе в Москву прилетала всемирно известная модель plus size Эшли Грэм.

Девушка посетила Красную площадь, сфотографировалась с известными достопримечательностями и продегустировала некоторые блюда русской кухни. Модель была приглашенным гостем модного показа.

Грэм неоднократно входила в список самых высокооплачиваемых моделей. Она не устает повторять, что нужно принимать себя и быть счастливой в любой ситуации.

Девушка была на обложках самых известных модных журналов – Vogue, Harper’s Bazaar и других. В феврале 2018 года Эшли Грэм в купальнике попала на обложку спортивного журнала Sports Illustrated. Впервые в истории издания на обложке была девушка размера plus size. В мире моды эту обложку назвали долгожданным «прорывом».