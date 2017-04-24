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«Две самые любимые личности столкнулись»: Светлана Ходченкова снялась в клипе Шнурова

24 апреля 2017 14:59
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Новости России. Лидер группировки «Ленинград» на своих страницах в социальных сетях анонсировал выход нового клипа. Событие назначено на 27 апреля.

Поклонники Шнурова прогнозируют, что видео побьет всевозможные рекорды по просмотрам. Роль в клипе исполнила одна из самых востребованных российских актрис современности Светлана Ходченкова.

Ирина из «Викинга», Варвара из «Мурки», Гадюка из «Росомахи»: об успехе Ходченковой здесь.

«Две самые любимые личности столкнулись»: Светлана Ходченкова снялась в клипе Шнурова-1


Источник фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

persiriada (пользователь Instagram):
Две самые мои любимые личности столкнулись! Я даже и представить такое не могла, жду с нетерпением!

yaroslavio1 (пользователь Instagram):
Когда-то клипы Ленинграда будут крутить в кино.

Тизер видео Сергей Шнуров опубликовал в воскресенье. За сутки ролик посмотрели более 400 тысяч раз.

«Это будет бомба», – пишут в комментариях поклонники Шнурова.  

Напомним, в прошлом году фурор произвел клип «Экспонат». К настоящему времени видео посмотрели более 100 миллионов раз.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Светлана Ходченкова # Сергей Шнуров

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