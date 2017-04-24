«Две самые любимые личности столкнулись»: Светлана Ходченкова снялась в клипе Шнурова
Новости России. Лидер группировки «Ленинград» на своих страницах в социальных сетях анонсировал выход нового клипа. Событие назначено на 27 апреля.
Поклонники Шнурова прогнозируют, что видео побьет всевозможные рекорды по просмотрам. Роль в клипе исполнила одна из самых востребованных российских актрис современности Светлана Ходченкова.
Ирина из «Викинга», Варвара из «Мурки», Гадюка из «Росомахи»: об успехе Ходченковой здесь.
Источник фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/
persiriada (пользователь Instagram):
Две самые мои любимые личности столкнулись! Я даже и представить такое не могла, жду с нетерпением!
yaroslavio1 (пользователь Instagram):
Когда-то клипы Ленинграда будут крутить в кино.
Тизер видео Сергей Шнуров опубликовал в воскресенье. За сутки ролик посмотрели более 400 тысяч раз.
«Это будет бомба», – пишут в комментариях поклонники Шнурова.
Напомним, в прошлом году фурор произвел клип «Экспонат». К настоящему времени видео посмотрели более 100 миллионов раз.