Новый год XX века в воспоминаниях минчан: где размещались елки, как их украшали и какие блюда были на столах

Минус 25, скрипучий снег под ногами и заснеженные деревья. Ощущение праздника в зимнем Минске 50-60-х. Иллюминация хоть и не была такой красочной как сегодня, но также освещала центральные магистрали, а сверкающие надписи с «Новым годом!» дарили послевоенному город уют и радость.

Елки размещались на главных площадях города. Причем проходить кастинг на роль главной зеленой красавицы они начинали еще летом: выбирали самые стройные и пышные деревья.

Изначально центром праздничной жизни была ель возле Дома Правительства, но со строительством Дворца профсоюзов молодежь начала активно водить хороводы и петь песни вокруг елки на Центральной площади.

Попасть на захватывающий новогодний вечер во Дворце профсоюзов было особенно почетно, билеты доставали заранее. Светлана Максимовна хорошо помнит встречу 1959 года и бережно хранит фото с того вечера.

Светлана Урецкая:

Пока шел праздник был фотограф, который фотографировал не только у елочки с Дедом Морозом и со Снегурочкой, а было типа такого полотна, на котором почему-то была нарисована ракета. Я в 10 класс как раз перешла, все шло к тому, что покорение Космоса будет.

Это сейчас хвойные красавицы сияют в огнях всех цветов радуги, а в старом Минске на елях были обычные лампочки накаливания, выкрашенные в разные цвета. Игрушки были в основном ручной работы из папье-маше, картона, ваты. Милые зайчики, домики, шишечки, гирлянды в виде бумажных флажков. Скромно и красиво.

По традиции елки размещались возле крупных заводов, позже начали ставить деревья возле Дворца спорта, на Комаровке. На концерт и маскарад в Театр юного зрителя попадали только отличники учебы и комсомольские деятели. С песнями-плясками отмечали Новый год и во Дворце пионеров, а также Оперном театре, клубе Дзержинского и Доме офицеров.

Школьницы с большим волнением ожидали приглашения от суворовцев на Новогодний бал. Попасть туда было очень престижно.

Какие рождественские каникулы без катков? Светлана Аркадьевна все детство и юность каталась в парке Горького.

Светлана Кормилкина:

Почти каждый вечер мы ходили на этот каток и катались до упада. Помню, что у меня был лыжный костюм с начесом, шапка пуховая. Беговую дорожку вокруг стадиона «Динамо» заливали тоже, туда уже ходили продвинутые конькобежцы. Снегоочистительных машин не было, дворники лопатами сгребали снег с тротуаров и бросали на обочину, поэтому вдоль всех дорог были огромные сугробы, в которых дети отдыхали.

Пошить новенькое платье из крепдешина или креп-жоржета было особым ритуалом для минчанок. Обращались к портнихам и потом в приталенных пышных юбках блистали на карнавалах и столичном Бродвее.

Хорошей предновогодней традицией в каждой семье был поход в театр. Тогда программу Оперного и Купаловского знали наизусть.

Хитовым местом был сквер на площади Свободы. Там также ставили елку, работал город мастеров, где можно было найти картины, новогодние игрушки и сувениры. А в центральных магазинах как и сегодня был настоящий час-пик. Особый ажиотаж – на елочных базарах и в универмагах в отделах игрушек. Ледяные сосульки, шишечки с инеем, космонавты, дирижабли, часы, шары с символикой СССР.

Плоских зверушек и стеклянные бусы можно было найти на елке в каждой минской квартире. Наряжали всей семьей, всем двором и встречали Новый год большой компанией, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Светлана Урецкая:

Обязательно вешали конфеты. С иголками и нитками готовились. Обязательно заворачивали грецкие орехи. Считалось, что они должны висеть на ниточках. Но когда уже появились мандарины, их вешали, яблочки.

В 50-60-х главными блюдами на новогоднем столе были винегрет, холодец, пироги с маком или торт «Наполеон». А также фаршированный блинами гусь, заливная рыба, запеченное мясо, селедка с луком. Оливье появилось гораздо позже. Мандарины доставали как могли: кто-то привозил из Москвы, кто-то – через знакомых. Тогда собирались большими компаниями, угощали деликатесами и под бой курантов на главных площадях встречали Новый год всем городом. Ходило даже понятие «Новый год вскладчину» – от каждого на стол понемногу.

Светлана Урецкая:

Приходили обязательно соседи, обязательно наряжали кого-нибудь Дедом Морозом и Снегурочкой, ходили по квартире, угощали, делились.

Полвека назад, кажется, все было совсем иначе. Но не меняется одно: каждый Новый год и дети, и взрослые ждут чуда. И пусть оно случится.