Чай с солью, со льдом, специями и другие удивительные способы приготовления напитка

«Чай – напиток непростой. Когда чаепитие становится ритуалом, оно развивает умение видеть великое в мелочах», – Мюриель Барбери, французская писательница. Предлагаем вам совершить экскурсию по чайным традициям разных стран! Магриб Любой, кто хоть раз побывал в Марокко, знает, насколько важен чай с мятой для североафриканской культуры. Напиток представляет собой смесь листьев зеленого чая и мяты с добавлением большого количества сахара. Наливают такой чай в стеклянные стаканы, держа чайничек высоко над ними. Отказ от предложения выпить чаю считается очень большой грубостью.

Тибет Возможно, масло не приходит вам на ум, когда вы думаете о чае, но в Тибете очень любят чай с добавлением масла яка и соли. Высококалорийный напиток считается идеальным для жизни в холодных высотах Гималаев.

Гонконг Приз за самый странный способ приготовления чая уходит в Гонконг за их знаменитый молочный чай из чулка. Это смесь черного чая и концентрированного или сгущенного молока. Весь секрет в том, что чайные листья отфильтровываются в специальном мешочке больше напоминающем чулок.

Тайвань Возможно, это не всем придется по вкусу, однако пузырчатый или жемчужный молочный чай сохраняет свою популярность в Тайване еще с 1980-х годов, когда он был изобретен. Это смесь чая с молоком или фруктами, в которую добавляют шарики жевательной тапиоки. Напиток стал настолько популярным, что его можно найти даже в Великобритании.

Япония Невозможно представить себе путешествие в Японию без посещения чайной церемонии – исторического ритуала, на становление которого повлиял Дзен Буддизм. Во время такой церемонии используется специальный порошковый зеленый чай под названием маття.

Великобритания Впервые в Британию чай пришел из Китая. Мемуарист Самуил Пепил написал в сентябре 1660 года: «Я послал за чашкой чая (китайский напиток), о котором я раньше ничего не слышал». В настоящее время британцы выпивают около 120 млн чашек чая ежедневно.

Южные штаты Америки Ничего удивительного в том, что при жарком климате южной части Америки ее жители давно отказались от горячего чая. Их любимый напиток – сладкий чай со льдом, который легко утоляет жажду. Предположительно, происхождение такого чая датируется 1879 годом.

Индия Многие думают, что Британия – это лидер в употреблении чая, но на самом деле на первом месте стоит Индия. Как правило, чай пьют с сахаром и молоком, а продают его в специальных лавках.

Китай Согласно легенде, чай впервые был обнаружен императором Шэнь-Нуном в 2737 году до н.р. , когда опавший лист с чайного куста упал в его чашку с горячей водой. В настоящее время в Китае чай считается одной из вещей строгой необходимости. Как правило, в Китае предпочитают зеленый чай.

Южная Азия Ароматный чай возник в Индии еще во времена британских колоний, когда британские коммерческие интересы подтолкнули индийцев начать пить чай. Местному населению понравился напиток, но в него они еще добавили молоко, сахар и свои любимые специи. На сегодняшний день этим успокаивающим напитком наслаждается вся Южная Азия.

Таиланд В Таиланде традиционно пьют черный чай с сахаром, концентрированным или сгущенным молоком и специями, такими, например, как анис. Как правило, чай наливают, держа чайник высоко над стаканом.

Пакистан В Пакистане популярен как черный, так и зеленый чай, однако самым знаменитым является розовый чай, приготовленный с молоком, фисташками, миндалем и специями.

Россия Традиционно, в России чай делают в самоварах – специальных емкостях для кипячения воды, наверху которых стоит чайничек с заваркой. Русские наливают немного заварки в чашку, а потом заливают его горячей водой. Количество воды зависит от того, насколько крепкий чай вам хотелось бы.