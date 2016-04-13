Новой солисткой группы SEREBRO стала землячка Алексея Воробьева – подробности

Новости России. Новой участницей популярной группы SEREBRO стала 22-летняя Катя Кищук. Об этом на странице в социальной сети рассказал продюсер коллектива Максим Фадеев.
Новости России. Новой участницей популярной группы SEREBRO стала 22-летняя Катя Кищук. Об этом на странице в социальной сети рассказал продюсер коллектива Максим Фадеев.
Источник: instagram.com/fadeevmaxim/
Девушка родом из Тулы. Она закончила музыкальную школу по классу «хоровое пение» и танцевальное училище МГУКИ. Кроме того,
Катя – двукратная чемпионка России по хип-хопу.
Напомним, две недели назад Максим Фадеев объявил о начале срочного кастинга в группу SEREBRO в связи с уходом из коллектива солистки Дарьи Шашиной (здесь подробности).
В официальное сообщество группы за неделю было прислано более 60 тысяч видео. В итоге продюсер лично отобрал 10 девушек, которых и пригласил на собеседование. Видеоролики были опубликованы в официальной группе коллектива. Из десяти претенденток уже поклонники SEREBRO выбрали солистку.
Катя Кищук
О том, что ее заветная мечта сбылась, Катя Кищук узнала по дороге в Москву. Девушка обещает оправдать ожидания и поклонников, и продюсера.
Катя Кищук (запись в Instagram):
Это лучший день в моей жизни! У меня шок! Узнала по дороге в Москву! Я пока ничего не понимаю, но я безумно счастлива!!! Ребята, спасибо вам за все, за поддержку и вообще за то, что вы есть! Если бы не вы! Безумно люблю! Увидите меня на улице – кричите! Я побегу вас обнимать и целовать!
Пользователи социальных сетей отмечают, что Тула богата на таланты.
В частности, проводят пример музыканта и актера Алексея Воробьева. Участник «Евровидения-2011» от России не так давно дебютировал в качестве кинорежиссера. Его картина «Папа» получила приз за «Лучший короткий иностранный фильм» на американском фестивале Action On Film Festival.