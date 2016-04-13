Новой солисткой группы SEREBRO стала землячка Алексея Воробьева – подробности

Новости России. Новой участницей популярной группы SEREBRO стала 22-летняя Катя Кищук. Об этом на странице в социальной сети рассказал продюсер коллектива Максим Фадеев.

Девушка родом из Тулы. Она закончила музыкальную школу по классу «хоровое пение» и танцевальное училище МГУКИ. Кроме того,

Катя – двукратная чемпионка России по хип-хопу.

Напомним, две недели назад Максим Фадеев объявил о начале срочного кастинга в группу SEREBRO в связи с уходом из коллектива солистки Дарьи Шашиной (здесь подробности).

В официальное сообщество группы за неделю было прислано более 60 тысяч видео. В итоге продюсер лично отобрал 10 девушек, которых и пригласил на собеседование. Видеоролики были опубликованы в официальной группе коллектива. Из десяти претенденток уже поклонники SEREBRO выбрали солистку.