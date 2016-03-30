«Ужасная новость для нас»: из-за серьезных проблем со здоровьем солистка Serebro покидает группу

Новости России. У 25-летней Дарьи Шашиной обнаружили врожденную дисплазию коленных суставов, которая начала прогрессировать из-за постоянных физических нагрузок. О своей беде девушка сообщила поклонникам в соцсетях.

Дарья Шашина (запись Вконтакте):

Всем привет. Признаться честно, я до последнего хотела уберечь вас от этой информации. Но многие из вас уже заметили некоторые изменения в том, как я стала вести себя на сцене. Поэтому я вынуждена говорить... Около полугода назад у меня начались сильные боли в колене. Я долго не придавала этому значения и продолжала жить обычной жизнью - прыгать, бегать, танцевать, заниматься спортом... Когда они усилились и я дошла до врача - выяснился диагноз - "врожденная дисплазия коленных суставов". Этим нельзя заболеть, это - врожденная патология формирования тканей. Болезнь начала прогрессировать из-за постоянных нагрузок. Ну а две недели назад - разрыв мениска в правом колене. Теперь мне грозят целых две операции. Теперь главное - врачи настоятельно рекомендуют прекратить выступать....

Помимо сноуборда, йоги, мне запрещено элементарно подниматься по лестнице, бегать, приседать и тд.

Я не знаю, что будет. Я продолжаю консультироваться с врачами. Сейчас ждем ответ от Израильской клиники, куда я по совету Максима отправила МРТ.

Не думала, что буду когда-то писать подобное, а тем более в социальных сетях. Но знаю- так будет честнее по отношению к вам. Пока - просто держите за меня кулачки. Я вас люблю.