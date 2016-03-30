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«Ужасная новость для нас»: из-за серьезных проблем со здоровьем солистка Serebro покидает группу

30 марта 2016 15:07
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Новости России. У 25-летней Дарьи Шашиной обнаружили врожденную дисплазию коленных суставов, которая начала прогрессировать из-за постоянных физических нагрузок. О своей беде девушка сообщила поклонникам в соцсетях.

Дарья Шашина (запись Вконтакте):
Всем привет. Признаться честно, я до последнего хотела уберечь вас от этой информации. Но многие из вас уже заметили некоторые изменения в том, как я стала вести себя на сцене. Поэтому я вынуждена говорить... Около полугода назад у меня начались сильные боли в колене. Я долго не придавала этому значения и продолжала жить обычной жизнью - прыгать, бегать, танцевать, заниматься спортом... Когда они усилились и я дошла до врача - выяснился диагноз - "врожденная дисплазия коленных суставов". Этим нельзя заболеть, это - врожденная патология формирования тканей. Болезнь начала прогрессировать из-за постоянных нагрузок. Ну а две недели назад - разрыв мениска в правом колене. Теперь мне грозят целых две операции. Теперь главное - врачи настоятельно рекомендуют прекратить выступать....

Помимо сноуборда, йоги, мне запрещено элементарно подниматься по лестнице, бегать, приседать и тд.

Я не знаю, что будет. Я продолжаю консультироваться с врачами. Сейчас ждем ответ от Израильской клиники, куда я по совету Максима отправила МРТ. 
Не думала, что буду когда-то писать подобное, а тем более в социальных сетях. Но знаю- так будет честнее по отношению к вам. Пока - просто держите за меня кулачки. Я вас люблю.

«Ужасная новость для нас»: из-за серьезных проблем со здоровьем солистка Serebro покидает группу-1


Фото. Дарья Шашина

Личной бедой эта новость стала для коллег девушки.

Ольга Серябкина (запись Вконтакте):
Я очень долго думала перед этим репостом. И поняла, что мне не хватает слов. Каждое кажется сухим и не выражает моих чувств. В нашей семье - беда. Моя Дара...я не представляю что делать и как помочь. Мое желание - носить тебя на руках в прямом смысле слова... Ты знаешь о чем я. Все эти дни действительно трудные и при том самые сплочённые... Потому что ты - семья и сестра. Я как никто хочу, чтобы все стало снова хорошо. Я хочу думать только о хорошем и с тобой целиком и полностью. Для меня главное твоё здоровье... Я с тобой. От и до...

«Ужасная новость для нас»: из-за серьезных проблем со здоровьем солистка Serebro покидает группу-4


Фото. Дарья Шашина и Ольга Серябкина

Максим Фадеев до последнего надеялся, что все обойдется. 

Максим Фадеев, продюсер группы SEREBRO (запись в Instagram):
Мы очень надеялись, что случится чудо, Дашка поправится и не будет необходимости уходить из SEREBRO. Но врачи категорически настаивают на операциях. Не могу не сказать, что это ужасная новость для всех нас. Мы ее очень любим, она – наш ребенок. 

Если у нее будет желание и силы впоследствии – я всегда жду ее, наши двери всегда открыты.

«Ужасная новость для нас»: из-за серьезных проблем со здоровьем солистка Serebro покидает группу-7


Фото. Дарья Шашина, Ольга Серябкина и Полина Фаворская

По настоянию врачей Дарья покинула SEREBRO.

В группу объявлен кастинг. 

Имя новой солистки Фадеев планирует назвать 5 апреля.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Дарья Шашина

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