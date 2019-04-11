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Самая красивая бабушка. 59-летняя жительница Одессы покоряет конкурсы красоты

11 апреля 2019 13:36
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Новости Украины. 59-летняя жительница Одессы Светлана Гасс обладает титулом «Самая красивая бабушка». В 2017 году Светлана выиграла конкурсы Mrs Grandma Globe Universe и Ms.Transcontinental Classic. После этого к одесситке пришла известность.  

Самая красивая бабушка. 59-летняя жительница Одессы покоряет конкурсы красоты-1

Фото: instagram.com/svetlanagass  

Как сообщается на сайте chantecler.od.ua, на свой первый конкурс красоты женщина попала благодаря дочери, которая была уверена, что её мама станет победительницей.  

Самая красивая бабушка. 59-летняя жительница Одессы покоряет конкурсы красоты-4

Фото: instagram.com/svetlanagass  

Дочка подала заявку на участие в конкурсе красоты для бабушек в Болгарии. Когда Гасс победила, её пригласили на соревнование в США. Там Светлана тоже стала лучшей.  

Самая красивая бабушка. 59-летняя жительница Одессы покоряет конкурсы красоты-7

Фото: instagram.com/svetlanagass  

13 июня жительнице Одессы исполнится 60 лет, но ей сложно дать более 40. Женщина ведёт активный образ жизни, проводит время с внуком, занимается спортом, путешествует, посещает театры.  

Самая красивая бабушка. 59-летняя жительница Одессы покоряет конкурсы красоты-10

Фото: instagram.com/svetlanagass  

Стоит также упомянуть, что Светлана внесена в Национальный реестр Рекордов Украины как самая возрастная победительница международного конкурса красоты.  

Самая красивая бабушка. 59-летняя жительница Одессы покоряет конкурсы красоты-13

Фото: instagram.com/svetlanagass  

Зимой 2019 года мы рассказывали о нескольких людях, которые выглядят значительно моложе своего возраста.  

В их числе кореянки, бразильянки, британки – здесь подробнее.  

# Красота # калейдоскоп # Светлана Гасс

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