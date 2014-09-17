Новая интернет-кампания в Индии: рис вёдрами

Недавно мир облетела интернет-кампания под названием Ice Bucket Challenge. Тысячи людей, включая знаменитостей, записывают на видео, как выливают себе на голову ведро ледяной воды. Потом загружают ролик в социальные сети. Цель - повысить осведомлённость людей о заболевании боковой амиотрофический склероз.



В Индии же эта инициатива немного видеоизменилась. Известная журналистка Манджу Лата Каланидхи решила лёд заменить рисом. Получилась кампания под названием Rice Bucket Challenge. Суть её заключается в том, чтобы подарить ведро с рисом бедному человеку.

Эта инициатива стала в стране очень популярной. Ей уже последовало несколько известных людей.



Например, посол Германии в Индии раздал пятикилограммовые ведёрки с рисом сотням семей в трущобах Нью-Дели.

Присоединился к акции и болливудский режиссёр Махеш Бхатт. Он тоже раздавал рис бедным.



Индия является вторым в мире потребителем риса. В её хранилищах содержатся миллионы тонн этого злака. Кроме того, в прошлом году страна стала первым в мире экспортёром этого продукта.