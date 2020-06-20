Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов

Помните эти смешные моменты в фильмах и мультфильмах, связанные с бананами? Идёт себе персонаж, наступает на кожуру, поскальзывается и падает. Самое интересное здесь в том, что поскользнуться на банановой кожуре очень сложно, поэтому в кинематографе этот приём служит для создания смешной ситуации.

К чему мы это всё? Просто хотим сказать, что лучше всё-таки бананы использовать по их прямому назначению – есть. А кожуру выбрасывать в мусорку. У нас есть пять интересных идей, как можно приготовить этот фрукт.

Блины

Нам понадобятся: бананы и куриные яйца. Пропорция 1 к 2.

Для начала очищаем бананы от кожуры, затем превращаем их в кашу при помощи блендера, добавляем яйца и вновь взбиваем. Масса должна получиться густой и с небольшой пенкой сверху. Далее готовим, как обычные блины: помещаем смесь на разогретую сковороду. Когда блин с одной стороны прожариться – перевернуть на другую сторону и довести до готовности.