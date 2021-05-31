Ни слова больше. Парень попросил замаскировать его покупку – и вот результат

Молодой человек захотел купить дорогую компьютерную мышку. Отказать себе в этом удовольствии юноша не мог, но знал, как отреагирует мама. Поэтому парень придумал хитрый план.

Как сообщает AsiaOne, оформляя заказ на мышку, покупатель попросил, чтобы она была упакована в обычный пакет, а не какую-нибудь крутую коробку. Молодой человек объяснил причины своего пожелания.