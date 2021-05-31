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Ни слова больше. Парень попросил замаскировать его покупку – и вот результат

31 мая 2021 08:52
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Молодой человек захотел купить дорогую компьютерную мышку. Отказать себе в этом удовольствии юноша не мог, но знал, как отреагирует мама. Поэтому парень придумал хитрый план. 

Как сообщает AsiaOne, оформляя заказ на мышку, покупатель попросил, чтобы она была упакована в обычный пакет, а не какую-нибудь крутую коробку. Молодой человек объяснил причины своего пожелания. 

Ни слова больше. Парень попросил замаскировать его покупку – и вот результат-1

Фото: facebook.com/endlesspassion168 

Сотрудники фирмы отнеслись к просьбе покупателя очень серьёзно. Они не только поместили мышку в невзрачный пакет, но ещё и написали: «Книги для учёбы», сопроводив эти слова смайликом. 

Получив посылку, юноша посмеялся и поблагодарил персонал за отзывчивость и находчивость. Пользователи соцсетей пошутили, что теперь главное, чтобы мама получателя мышки случайно не узнала про эту историю. 

Кстати, ранее мы рассказывали про почтальона, который случайно запер женщину в доме. Доставлять посылки тоже нужно уметь (здесь подробности). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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