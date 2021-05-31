Ни слова больше. Парень попросил замаскировать его покупку – и вот результат

Молодой человек захотел купить дорогую компьютерную мышку. Отказать себе в этом удовольствии юноша не мог, но знал, как отреагирует мама. Поэтому парень придумал хитрый план.
Как сообщает AsiaOne, оформляя заказ на мышку, покупатель попросил, чтобы она была упакована в обычный пакет, а не какую-нибудь крутую коробку. Молодой человек объяснил причины своего пожелания.
Фото: facebook.com/endlesspassion168
Сотрудники фирмы отнеслись к просьбе покупателя очень серьёзно. Они не только поместили мышку в невзрачный пакет, но ещё и написали: «Книги для учёбы», сопроводив эти слова смайликом.
Получив посылку, юноша посмеялся и поблагодарил персонал за отзывчивость и находчивость. Пользователи соцсетей пошутили, что теперь главное, чтобы мама получателя мышки случайно не узнала про эту историю.
Кстати, ранее мы рассказывали про почтальона, который случайно запер женщину в доме. Доставлять посылки тоже нужно уметь (здесь подробности).