Женщина оставила наследие, которое сделало её знаменитой. И его можно попробовать на вкус

Если очень упростить, то людей можно разделить на два типа. Первые больше любят отдавать, а вторые – получать. И вот что придумала женщина, принадлежащая к первому типу людей.

Как сообщает Insider, в 2019 году в американском городе Логан, штат Юта, ушла из жизни 97-летняя Кэтирн Эндрюс. Женщина запомнилась друзьям и родственникам как творческий и позитивный человек. Понимая, что её земной путь подходит к концу, Эндрюс решила оставить после себя что-нибудь кроме материальных ценностей и воспоминаний.

Когда дети Кэтирн спросили у мамы, не хочет ли она какое-то особенное надгробие, женщина предложила выгравировать на нём свой любимый рецепт помадки. И выглядит он так.