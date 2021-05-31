Прямой эфир

Женщина оставила наследие, которое сделало её знаменитой. И его можно попробовать на вкус

31 мая 2021 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если очень упростить, то людей можно разделить на два типа. Первые больше любят отдавать, а вторые – получать. И вот что придумала женщина, принадлежащая к первому типу людей. 

Как сообщает Insider, в 2019 году в американском городе Логан, штат Юта, ушла из жизни 97-летняя Кэтирн Эндрюс. Женщина запомнилась друзьям и родственникам как творческий и позитивный человек. Понимая, что её земной путь подходит к концу, Эндрюс решила оставить после себя что-нибудь кроме материальных ценностей и воспоминаний. 

Когда дети Кэтирн спросили у мамы, не хочет ли она какое-то особенное надгробие, женщина предложила выгравировать на нём свой любимый рецепт помадки. И выглядит он так. 

Женщина оставила наследие, которое сделало её знаменитой. И его можно попробовать на вкус-1

Фото: twitter.com/caialbrefire 

«Растопите две плитки шоколада и две столовых ложки масла на слабом огне. Добавьте чашку молока, доведите до кипения, затем добавьте три чашки сахара, одну чайную ложку ванили и щепотку соли», – говорится в рецепте. 

Дети Эндрюс были очень рады, когда узнали, что рецепт стал популярен в соцсетях. Наследники Кэтирн считают, что именно этого и она хотела. 

Кстати, ранее мы рассказывали о блогере, который нашёл дневник обычной женщины, жившей в 1950-х. Как проходили дни в те времена – читайте здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть
30 мая 2021 16:19

Женщина сфотографировала сына и испугалась. Ведь за спиной ребёнка никого не должно было быть

«Когда мой щенок меня обнимает и целует». Забавные ответы детей на вопросы о любви
30 мая 2021 14:50

«Когда мой щенок меня обнимает и целует». Забавные ответы детей на вопросы о любви

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения
30 мая 2021 13:31

До минус 86 кг. Посмотрите, как здорово выглядят люди после похудения