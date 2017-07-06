Один из основателей группы «Секрет» умер от рака печени
Новости России. 5 июля в возрасте 55 лет скончался один из основателей квартета «Секрет» – Дмитрий Рубин. Он был создателем многих песен группы, сценаристом и музыкантом.
По словам друга Дмитрия – Николая Фоменко, причиной смерти стал рак печени. Николай добавил, что это большая трагедия и несправедливость. «Это больно и страшно, потому что человек умер молодым».
В 1983 году Дмитрий был причастен к созданию квартета «Секрет», участниками которого были Николай Фоменко и Максим Леонидов. Название и формат группы были отсылкой к одной из песен легендарных The Beatles.
Для популярной советской и российской группы Дмитрий Рубин написал песни «Привет», «Алиса», «Старый ковбой», «Именины у Кристины», которые впоследствии стали хитами.
Песни автора также исполняли другие звезды эстрады – Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Михаил Боярский, группа «На-На». При участии Дмитрия Рубина было написано более 300 композиций.
Кроме музыки, Рубин занимался созданием сценариев для сериалов – «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и другие.
Пользователи соцсетей вспоминают Дмитрия Рубина и его песни. Те, кто знал его лично, пишут, что грустят об утрате.
Не могу сдержать слез! Только 55 лет... Как же тяжело... Светлая память...
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Привет, привет, привет....