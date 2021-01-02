Невероятное совпадение. Пара нашла друг друга на фотографиях, которые были сделаны за 11 лет до их знакомства

Вы верите в судьбу? У каждого своё мнение на этот счёт. Кто-то думает, что судьбы в принципе не существует и каждый несёт полную ответственность за всё, что с ним происходит. Кто-то верит, что судьбой предопределены только начальная и конечные точки: рождение и смерть. И, конечно, есть те, кто верит, что судьба полностью прописана заранее, как сценарий персонажа в компьютерной игре. И хотя вопрос о судьбе остаётся открытым, всех нас порой приводят в восторг необычные совпадения.

Как сообщает Daily Mail, одно из таких совпадений произошло в 2000 году. Девушка по фамилии Сюэ отправилась в китайский город Циндао вместе с мамой. В то же время 17-летний молодой человек по фамилии Йе поехал в тот же город вместе с туристической группой. 28 июля парень и девушка в одно и то же время сделали фотографии на Площади 4 мая, после чего каждый пошёл дальше заниматься своими делами.