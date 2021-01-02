Невероятное совпадение. Пара нашла друг друга на фотографиях, которые были сделаны за 11 лет до их знакомства
Вы верите в судьбу? У каждого своё мнение на этот счёт. Кто-то думает, что судьбы в принципе не существует и каждый несёт полную ответственность за всё, что с ним происходит. Кто-то верит, что судьбой предопределены только начальная и конечные точки: рождение и смерть. И, конечно, есть те, кто верит, что судьба полностью прописана заранее, как сценарий персонажа в компьютерной игре. И хотя вопрос о судьбе остаётся открытым, всех нас порой приводят в восторг необычные совпадения.
Как сообщает Daily Mail, одно из таких совпадений произошло в 2000 году. Девушка по фамилии Сюэ отправилась в китайский город Циндао вместе с мамой. В то же время 17-летний молодой человек по фамилии Йе поехал в тот же город вместе с туристической группой. 28 июля парень и девушка в одно и то же время сделали фотографии на Площади 4 мая, после чего каждый пошёл дальше заниматься своими делами.
В 2011 году друзья Йе и Сюэ познакомили их. Парень и девушка понравились друг другу, начали встречаться, а затем и поженились. Позже у супругов родились дочери-близнецы. Семья не считала свою жизнь какой-то необычной до 4 марта 2018 года.
В тот день Йе помогал тёще наводить порядок и наткнулся на старый фотоальбом. На одном из снимков мужчина с удивлением узнал себя. Затем Йе показал свою находку супруге. Женщина была просто потрясена и рассказала об этом совпадении своим друзьям. Что ещё больше удивило супругов, через год после свадьбы они тоже ездили в Циндао, но уже чтобы сделать совместное фото.
Теперь Йе, Сюэ, а также их друзья считают, что встреча супругов была предопределена судьбой. Семье нравится эта мысль, они планируют вновь съездить в Циндао уже вместе с дочками, когда девочки подрастут.
Кстати, ранее мы рассказывали о другом интересном совпадении. 5-летний мальчик попросил стюардессу о совместном снимке, а потом встретился с ней через 15 лет (здесь подробнее).