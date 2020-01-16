Девушка рассталась с парнем, а её кошка начала скучать по нему

Девушка рассталась с возлюбленным, но не предполагала, как ее кошка начнет по нему скучать.

По информации BBC, 22-летняя Эбби из Техаса рассталась с парнем. Одной из главных проблем оказалось то, как сказать своей кошке, которая обожала молодого человека, что он ушел.

Девушка спросила в соцсетях: «Как мне объяснить моему коту, который любил этого парня больше всего на свете, что он не придет снова никогда».

Более 13 тысяч ретвитов и 250 тысяч лайков собрал пост Эбби. Она рассказала, что была шокирована тем, как много людей с ней связались.

«Люди были очень милы, я не ожидала столько ответов».