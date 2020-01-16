Памятка для пассажиров. Что нужно знать, если запланировали полёт за границу

Тем, кто уже одной ногой в аэропорту, мысленно греется под пальмами или мчит навстречу зимним пейзажам, не стоит забывать о главном. На территории белорусской воздушной границы свои правила. Так, например, если в путешествие вы намерены отправиться на пару с домашним питомцем, его перелет нужно заранее согласовать с авиакомпанией и не забудьте прихватить пушистику международный паспорт. Виктория Кулецкая, главный инспектор РУП «Национальный аэропорт Минск» Минской региональной таможни:

При наличии документов, подтверждающих то, что питомец ранее вывозился за территорию союза, нормы беспошлинного ввоза применяться не будут. В противном случае вес животного включается в общую стоимость перемещаемых товаров и если будут превышены нормы ввоза, то необходимо будет заплатить таможенные пошлины и налоги.

Горшочным растениям, саженцам деревьев, кустарникам, черенкам и прочей красоте, которая приглянулась вам в экзотической стране, въезд в Беларусь без фитосанитарного сертификата запрещен. Суровое правило действует для того, чтобы охранять территорию страны от вредителей, болезней и сорняков. Дмитрий Пащенко, начальник отдела таможенного поста РУП «Национальный аэропорт Минск» Минской региональной таможни:

Если лица перемещают лекарственные средства, нужно знать, что государственному контролю подлежат только лекарства, в которые входят наркотические или психотропные компоненты. Перемещение таких лекарств разрешено только при наличии медицинского документа. Препараты с наркотическими компонентами разрешены до недельной нормы потребности при подтверждении медицинскими документами, а психотропные – до 90 разовых доз.



Тщательный досмотр также ожидает муку, крупу, любые овощи и фрукты, добытые в другой стране. Без сертификата в единственном экземпляре можно привезти дыню, арбуз и тыкву, а также не более трех букетов цветов.

Юлия Самусенко, корреспондент:

Обязательно уточните нормы провоза багажа у своей авиакомпании. Обычно пассажирам бизнес-класса разрешается провозить бесплатно 40 кг багажа, а пассажирам эконом-класса – около 20 кг.



В соответствии с действующим законодательством, при пересечении границы можно вывозить и ввозить денежные средства в национальной и иностранной валюте до 10.000$ – без заполнения таможенной декларации, свыше этой суммы – с обязательным декларированием.

Дмитрий Пащенко:

В отношении товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы беспошлинного ввоза остались прежними – 50 кг по весу стоимостью до 10.000 евро. В случае превышения этих норм установлена таможенная пошлина по ставке 30% от стоимости, но не менее четырех евро за кг веса.