Необычная дружба: гепард и щенок

О том, что между животными может существовать крепкая дружба, как и между людьми, знают, наверное, не многие. Крайне удивляет, когда это несовсем обычная дружба.

Большинство кошек и собак с трудом уживаются вместе, но эта парочка просто неразлучные друзья. Четырехмесячный гепард Кейси и двухмесячный лабрадор Мтани из зоопарка США легко нашли общий язык между собой.

Гепарда отказалась выкармливать после рождения родная мать. Собаку привезли из центра спасения животных, чтобы маленькому гепарду не было так одиноко. Они живут вместе в одном вольере, вместе играют и проводят время с утра до вечера....