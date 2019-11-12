Он человек-оркестр и оператор-документалист. Как мужчина проводит дискотеки для пенсионеров

Друзья называют его «человек-праздник». Александр Валько – сын музыкантов, с молодых ногтей играл на гармошке. Талант не остался незамеченным. В 18 лет мужчина стал тем, без кого не обходится ни одна свадьба – поющим тамадой.

Александр Валько, оператор-документалист, волонтер:

Свадьба на 250 человек в палаточке! Пятница, суббота. И марш надо играть 8 часов, не отходя, под заказ гостей! Суббота-воскресенье – это уже 150 человек. 6 часов надо было марш играть, не считая танцев. И я думаю, как бы мне домой поехать. Денег не надо. Только бы домой приехать.

С баяном на плечах Александр Валько провел сотни застолий. Теперь в любой точке страны встречает знакомых. Но музыканта не обошли стороной профессиональные диагнозы. Александр Валько:

Здоровье так потерял на горле: хронический бронхит, тонзиллит, воспаление легких – все, не мог больше. В 94-м бросил играть и только видеосъемка. Купил камеру и начал снимать.

Из баяниста в операторы за пару лет. Человек-оркестр хвастается нам коллекцией собственных мини-фильмов. В кадре: природа, концерты, интервью со знаменитостями и, признаётся мужчина, любовь всей жизни – Минск. Главные зрители – посетители седьмой столичной библиотеки. Уже 4 года маэстро отвечает здесь за культурную программу. Александр Валько:

Подружился с заведующей и предложил свои услуги. Клуб документального кино «Мой город» и дискотеки «Тем, кому за 100».

Про бодрые будни в Серебрянке с каждым годом узнает все большее людей, в основном старшее поколение. Людмила Коледа, заведующий библиотекой №7 имени Я. Коласа:

Пожилые люди, инвалиды, которые где-то хотят провести свой досуг, они всегда могут прийти и немножко повеселиться. Палыч всегда энергичный, бодрый и веселый. Человек-праздник одним словом.

Михаил Сугако, друг Александра:

Он создает историю города Минска, Беларуси. У него столько фильмов сделано, и мы это все здесь на экране просматриваем. Нам интересно знать свое прошлое, думать о настоящем и мечтать о будущем. И он нам в этом помогает.