Неизвестный Джон Биллингс превосходит любую звезду по количеству статуэток «Грэмми»

К церемонии премии «Грэмми» Джон Биллингс имеет весьма опосредованное отношение. Тем не менее в его руках побывали все статуэтки, врученные за последние 4 десятилетия. Биллингса называют «человеком Грэмми», потому что он занимается производством наград более половины своей жизни.

Фото: nytimes.com

С «Грэмми» инженер связан с детства. Когда ему было 12 лет, он узнал, что друг отца в своем гараже делал первые статуэтки для премии. В 1976 году Биллингс стал учеником мистера Грейвза, после смерти своего наставника взял производство на себя в 1983 году.

Для церемонии этого года были сделаны 350 граммофонов.

Перед тем как артист получит награду в пять фунтов (более 2 килограммов), команда Биллингса из 3 человек должна изрядно потрудиться. Все начинается с момента, когда в компанию присылают список номинантов. Инженеры рассчитывают количество материалов, которые необходимо приобрести. Изготовление статуэток растягивается на целый год. На создание одного трофея уходит 15 часов. Награды выполнены из изготовленного на заказ металлического сплава под названием грэммиум. Из него отливают три детали: база, граммофон и тонарм. Готовые части шлифуются и полируются. Корпус граммофона и тонарм покрывают 24-каратным золотом. После высыхания конструкция собирается. На каждую статуэтку лазером наносится уникальный серийный номер. Грэмми, которые используются во время церемонии, сделаны специально для шоу. Биллингс и его команда после мероприятия делают на наградах гравировку с именами победителей.