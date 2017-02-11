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Неизвестный Джон Биллингс превосходит любую звезду по количеству статуэток «Грэмми»

11 февраля 2017 18:37
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К церемонии премии «Грэмми» Джон Биллингс имеет весьма опосредованное отношение. Тем не менее в его руках побывали все статуэтки, врученные за последние 4 десятилетия. Биллингса называют «человеком Грэмми», потому что он занимается производством наград более половины своей жизни. 

Неизвестный Джон Биллингс превосходит любую звезду по количеству статуэток «Грэмми»-1

Фото: nytimes.com

С «Грэмми» инженер связан с детства. Когда ему было 12 лет, он узнал, что друг отца  в своем гараже делал первые статуэтки для премии. В 1976 году Биллингс стал учеником мистера Грейвза, после смерти своего наставника взял производство на себя в 1983 году.    

Для церемонии этого года были сделаны 350 граммофонов. 

Перед тем как артист получит награду в пять фунтов (более 2 килограммов), команда Биллингса из 3 человек должна изрядно потрудиться. Все начинается с момента, когда в компанию присылают список номинантов. Инженеры рассчитывают количество материалов, которые необходимо приобрести. Изготовление статуэток растягивается на целый год. На создание одного трофея уходит 15 часов. Награды выполнены из изготовленного на заказ металлического сплава под названием грэммиум. Из него отливают три детали: база, граммофон и тонарм. Готовые части шлифуются и полируются. Корпус граммофона и тонарм покрывают  24-каратным золотом. После высыхания  конструкция собирается. На каждую статуэтку лазером наносится уникальный серийный номер. Грэмми, которые используются во время церемонии, сделаны специально для шоу. Биллингс и его команда после мероприятия делают на наградах гравировку с  именами победителей.

Неизвестный Джон Биллингс превосходит любую звезду по количеству статуэток «Грэмми»-4

Фото: nytimes.com

Неизвестный Джон Биллингс превосходит любую звезду по количеству статуэток «Грэмми»-7

Фото: nytimes.com

Билл Фреймут, вице-президент премии Академии звукозаписи, отметил, что «Биллингс за столь долгое время уже стал частью семьи». 

Неизвестный Джон Биллингс превосходит любую звезду по количеству статуэток «Грэмми»-10

После первой церемонии, выяснилось, что конструкция статуэтки не слишком надежная. Было создано пять различных образцов, в которых доработали недостатки. Последние значительные изменения были внесены в 1990 году. Биллингс год работал над эскизами, несколько месяцев создавал из металлолома три прототипа, чтобы сохранить форму граммофона и укрепить разрушающиеся детали. Один из них утвердили и вручают по сей день.

Фото: chrontime.com Первая премия «Грэмми»

Неизвестный Джон Биллингс превосходит любую звезду по количеству статуэток «Грэмми»-13

Фото: topsy.one  Нынешняя премия «Грэмми»

Фото на превью twitter.com

По материалам nytimes.com

# Национальная музыкальная премия - 2013 # Музыка # калейдоскоп

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