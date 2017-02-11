Арета Франклин уходит на пенсию

«Леди соул» Арета Франклин объявила, что в 2017 году уйдет на пенсию . Певица планирует проводить больше времени со своей семьей, в особенности с внуками. В сентябре Арета Франклин выпустит 47 альбом, который запишет совместно со Стиви Уандером. Релиз станет официальным завершением карьеры.

Фото: arethafranklin.net Арета Франклин на празднике в честь ее 74-летия

За 6 десятилетий на сцене Арета Франклин продала 75 миллионов копий альбомов. Стала единственной исполнительницей, чья сотая песня (кавер «Rolling In the Deep») оказалась в ритм-энд-блюз чарте «Billboard». Была названа журналом «Rolling Stone» величайшей певицей в истории. Стала первой женщиной, чье имя появилось в Зале славы рок-н-ролла. Газета «The Telegraph» отдала ей 6 место в рейтинге лучших поп-певиц всех времен. Получила высшую награду США — Президентскую медаль Свободы.

Арета Франклин начала музыкальную карьеру в стиле госпел. В 14 лет дебютировала с альбомом «Songs of Faith». Немаловажную роль на старте сыграл отец певицы, звезда госпела преподобный Си-Эл Франклин, проповеди которого записывались и продавались миллионами копий. Именно он познакомил тогда еще двенадцатилетнюю певицу с такими мастодонтами джаза как Сэм Кук (родоначальник жанра соул) и Дюк Эллингтон (величайший композитор в истории американского джаза).

Контракт с «Columbia Records» в 18 лет не сделал из Франклин звезду. Начало сотрудничества с «Atlantic Records» в 1966 года стало знаковым. Уже через год вышли синглы «I Never Loved A Man» и «Respect». Как вспоминает Франклин, на концерте 1968 года «толпа просто взорвалась, казалось, что потолок готов обвалиться». В этом году певица получила свою первую премию «Грэмми». Качественного музыкального материала в жанре соул было мало, поэтому Арета Франклин делала новые аранжировки песен именитых джазменов, что вкупе с фирменной эмоциональной подачей делало из композиции хитом. В некоторых записях, кстати, Франклин не только поет, но и играет на клавишных.