Объявлены победители Национальной премии "Лира-2016"

9 февраля во Дворце республики участники V Республиканского конкурса «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира» поборолись за победу в 14 номинациях. Организаторами конкурса стали Министерство культуры Беларуси и «Общенациональное телевидение».

Приветствуя гостей церемонии, министр культуры Борис Светлов обозначил, что «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира», история которой началась с 2011 года, позволяет открыть новые таланты и чествовать тех мастеров, кто заявил о себе в музыкальном искусстве ранее».

По традиции в качестве судей — известные белорусские музыканты, композиторы, представители «Общенационального телевидения". Председателем жюри стал руководитель ансамбля «Сябры» народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Нововведение этого года — голосование судейской коллегии в режиме онлайн.

Жюри определяло победителей только в 9 из 14 номинаций. В присуждении 2 участвовал оргкомитет конкурса.

Победа в номинации «Лучший коллектив исполнителей» у группы «J:морс». Соперниками были группы «Без Билета», «Радиоволна» и «NAVIBAND».