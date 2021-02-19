Не знаете, что подарить на 23 февраля? Показываем идеи для подарков от «Марко»

Мистер Х. Человек – загадка. Он неуловим, мужественен и решителен. Рассекретить его персону – невыполнимая задача. Но все же есть одна деталь, которая выделяет его из толпы, – неповторимый стиль от бренда «Марко».
Мистер Х. Человек – загадка. Он неуловим, мужественен и решителен. Рассекретить его персону – невыполнимая задача. Но все же есть одна деталь, которая выделяет его из толпы, – неповторимый стиль от бренда «Марко».
У него всегда сногсшибательная походка, его главный козырь – безупречная обувь. Туфли, броги, челси, оксфорды или кроссовки – он четко знает, что отвечает его вкусам.
Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Предлагаем для мужчин обувь с повышенной полнотой. Модели могут быть различных конструкций: с боковыми резинками либо на шнурках, они могут быть со сквозной перфорацией или с гравировкой. Мы уделяем особое внимание размерному ряду. Новый фасон 20-12 разработан с помощью инновационных технологий итальянскими специалистами. Особенность этой подошвы в том, что она может раздвигаться, увеличивая обхватную полноту обуви, благодаря чему обувь приспосабливается к изменениям стопы в течение дня.
Хайтопы – новая фишка мужской моды. Высокие кроссовки со скейтерским бэкграундом придают парням исключительность. Спортивная сюжетная линия прослеживается даже в классическом образе.
Мария Яцук:
Модели на спортивной подошве сегодня настолько разнообразные, что с их помощью можно создать любой образ. Даже любая традиционная обувь сейчас несет нотку спорта. Мы предлагаем обувь как контрастных оттенков, так и более спокойных, однотонных. Также используем замысловатые гибридные подошвы, они могут быть двухцветные, текстурные, кедовые либо кроссовочные.
У настоящего мужчины все эргономично, всегда под рукой высочайшего класса. Портфели, дипломаты, кожаные обложки для паспорта, ключницы и вместительные кошельки – детали говорят о многом.
Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма» холдинга «Марко»:
Модели сумок более строгие и отличаются сдержанностью и респектабельным дизайном. Они подойдут как для более деловых, так и для более активных и спортивных. Различные плечевые ремни, которые позволяют носить сумку как в руках, так и на плече, также через плечо. Мы предлагаем классические ремни, которые подойдут к джинсам, а также к классическим мужским брюкам.
Для завершения картинки стоит лишь набросить модный верх и можно покорять новые вершины.
Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Кроме того, вы можете купить разного рода дубленки короткие. В этом сезоне мы добавили еще и ассортимент кожаных курток в классических оттенках, которые подойдут любому молодому человеку.
Джентльменами не рождаются, ими становятся. «Марко» прививает вкус даже самым маленьким.
Мария Яцук:
Мы предлагаем новые модели с использованием анималистических и буквенных трендов, они всегда нарасхват. Предлагаем полуботинки и ботинки на облегченных подошвах из новотехнологического материала эва. Они выполнены с использованием различных текстур, фактур, цвета с удобными застежками. Кеды и кроссовки мы предлагаем более классические варианты на кедовых подошвах и новомодные модели на бабл-подошвах.
За подарками для своего мистера Х добро пожаловать в «Марко»!
*На правах рекламы.