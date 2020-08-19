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«Не забывайте соблюдать расстояние между растениями». Как правильно выращивать вербену

19 августа 2020 07:05
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Не самое популярное растение в саду и это совсем незаслуженно – именно так говорят садоводы-любители, да и профессионалы про вербену. Этот удивительный однолетник способен украшать клумбы практически весь сезон. При этом сами садоводы отмечают еще множество доступных сегодня сортов с самой разной окраской нежных цветочков. Так что выбрать нужный для композиции цветочный акцент не составит труда.

«Не забывайте соблюдать расстояние между растениями». Как правильно выращивать вербену-1

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:
Самая распространенная – это вербена гибридная. Множество сортов различного роста, но все они отличаются своей компактностью. Когда мы их сажаем где-то в цветничок, не забывайте соблюдать расстояние между растениями, потому что они плотненько садятся, потом они разрастаются и такие соцветия будут многочисленные, за обильными соцветиями кустика просто не видно будет.

«Не забывайте соблюдать расстояние между растениями». Как правильно выращивать вербену-4

Еще один нюанс, на который обращают профи, это вид вербены. Покупая семена, важно внимательно читать, что же вы приобретаете.

Ольга Дуброва:
Кроме обычной вербены гибридной, очень много видов других, которые также можно использовать для озеленения своего участка. Очень интересное растение, которое любят английские садоводы. У каждого англичанина-садовода издавна пользуется популярностью – это вербена бонеренсис, вербена буэнос-айресская, правильно она называется. Это растение высокорослое и вроде бы оно такое растопыренное, но когда посадить 3-5 кустиков в своей клумбе, то оно создаст уже, наоборот, в отличие от сальвии, воздушность, потому что нежно-лиловые цветки многочисленные и создается впечатление, что она цветет бесконечно. Она и холодостойкая, поэтому понижение температуры осенью 5 градусов вполне выносит, я имею в виду 5 с плюсом.

«Не забывайте соблюдать расстояние между растениями». Как правильно выращивать вербену-7

Очень интересная вербена, которую можно сажать как в цветник, так и в напольные кашпо либо в подвесные корзины, это вербена тонкорассеченная. Чем хороши вообще все вербены? Что по мере отцветания соцветия не теряется декоративность самого соцветия и в целом всего кустика, потому что происходит как бы самоочищение. И те места, где были лепестки и образуются семена, они не портят внешнего вида растения.

«Не забывайте соблюдать расстояние между растениями». Как правильно выращивать вербену-10

Многие однолетники размножаются самосевом, однако вербены это не касается. При выращивании этого растения есть свои секреты.

Ольга Дуброва:
Для того, чтобы уже где-нибудь в конце мая она радовала нас своим цветением у нас в цветнике, надо посеять ее не позднее чем середина марта и не позднее чем 20 число марта. У вербены еще такая тонкость, что когда вы ее сеете, предварительно нужно немножко замочить семена вербены, затем немножко подсушить до сыпучего состояния, а не так, что они пусть сохнут пару дней на этом можно поставить крестик. И затем мы посеяли, присыпали почвой, которой вы сеете, и прикрыли чем-то темным, например, газеткой или темной пленочкой, и притеночка такая должна быть до того момента, когда вы увидите, как они проклюнутся. После этого мы эту притеночку и снимаем. Это такое вот условие для прорастания вербены.

«Не забывайте соблюдать расстояние между растениями». Как правильно выращивать вербену-13

Но вообще с вербенами стоит повозиться. Вот буэнос-айресская иногда ведет себя так, что вот вы ждете-ждете, прошло 2 недели, она не всходит, прошла еще неделя она не всходит, не теряйте надежду, увлажняйте ваши посевы, потому что может случиться такое, что через месяц она взойдет густой щеткой, когда уже потеряли всякую надежду. Есть вот определенные хитрости. 

# Растения и цветы # калейдоскоп # Ольга Дуброва # Фотофакт # растения

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