«Не забывайте соблюдать расстояние между растениями». Как правильно выращивать вербену

Не самое популярное растение в саду и это совсем незаслуженно – именно так говорят садоводы-любители, да и профессионалы про вербену. Этот удивительный однолетник способен украшать клумбы практически весь сезон. При этом сами садоводы отмечают еще множество доступных сегодня сортов с самой разной окраской нежных цветочков. Так что выбрать нужный для композиции цветочный акцент не составит труда.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального Ботанического сада:

Самая распространенная – это вербена гибридная. Множество сортов различного роста, но все они отличаются своей компактностью. Когда мы их сажаем где-то в цветничок, не забывайте соблюдать расстояние между растениями, потому что они плотненько садятся, потом они разрастаются и такие соцветия будут многочисленные, за обильными соцветиями кустика просто не видно будет.

Еще один нюанс, на который обращают профи, – это вид вербены. Покупая семена, важно внимательно читать, что же вы приобретаете. Ольга Дуброва:

Кроме обычной вербены гибридной, очень много видов других, которые также можно использовать для озеленения своего участка. Очень интересное растение, которое любят английские садоводы. У каждого англичанина-садовода издавна пользуется популярностью – это вербена бонеренсис, вербена буэнос-айресская, правильно она называется. Это растение высокорослое и вроде бы оно такое растопыренное, но когда посадить 3-5 кустиков в своей клумбе, то оно создаст уже, наоборот, в отличие от сальвии, воздушность, потому что нежно-лиловые цветки многочисленные и создается впечатление, что она цветет бесконечно. Она и холодостойкая, поэтому понижение температуры осенью 5 градусов вполне выносит, я имею в виду 5 с плюсом.

Очень интересная вербена, которую можно сажать как в цветник, так и в напольные кашпо либо в подвесные корзины, – это вербена тонкорассеченная. Чем хороши вообще все вербены? Что по мере отцветания соцветия не теряется декоративность самого соцветия и в целом всего кустика, потому что происходит как бы самоочищение. И те места, где были лепестки и образуются семена, они не портят внешнего вида растения.

Многие однолетники размножаются самосевом, однако вербены это не касается. При выращивании этого растения есть свои секреты. Ольга Дуброва:

Для того, чтобы уже где-нибудь в конце мая она радовала нас своим цветением у нас в цветнике, надо посеять ее не позднее чем середина марта и не позднее чем 20 число марта. У вербены еще такая тонкость, что когда вы ее сеете, предварительно нужно немножко замочить семена вербены, затем немножко подсушить до сыпучего состояния, а не так, что они пусть сохнут пару дней – на этом можно поставить крестик. И затем мы посеяли, присыпали почвой, которой вы сеете, и прикрыли чем-то темным, например, газеткой или темной пленочкой, и притеночка такая должна быть до того момента, когда вы увидите, как они проклюнутся. После этого мы эту притеночку и снимаем. Это такое вот условие для прорастания вербены.