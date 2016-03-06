Жену футболиста Павла Погребняка обвинили в краже тележки из супермаркета

Мария Погребняк в выходной день выбралась в магазин за покупками. С собой, как утверждает мать троих детей, захватила тележку. Она принадлежит собственникам дома, как и остальные тележки, купленные специально для походов в супермаркет.

Фото. Мария Погребняк. Источник фото: instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк (запись в Instagram):

Пришла в магазин со своей тележкой купила продукты, а на меня набросился амбал... Выхватывал ее из моих рук, говорил, что это телега из магазина. Орал, что я воровка. Вам словами не передать, как он меня унизил. А шла с таким веселым настроением... Купила детишкам тортик... И тут на тебе... Довели до слез. Не отпускали, тыкали. Ведь он сам видел, что на тележке написана секция и цвет абсолютно другой! Он наслаждался моими слезами и еще больше давил.

Раньше полиции в торговом помещении появился консьерж дома и подтвердил, что тележка действительно принадлежит Марии. Несмотря на это, охранник не посчитал нужным извиниться.

Жена футболиста намерена требовать публичных извинений от представителей сети и лично от охранника,

который усомнился в ее честности.

Несколько лет назад в программу «Добро пожаловаться!» на СТВ обратилась молодая мама. Женщина рассказала, что ее трехлетнего сына несправедливо обвинили в краже шоколадного батончика, и он теперь всякий раз плачет, видя магазин. История о том, что нужно быть аккуратнее не только с поступками, но и со словами – здесь подробности.