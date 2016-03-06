Апельсин без кожуры и в пластиковом контейнере: фото из супермаркета стало темой №1 в Twitter

Все началось вот с этой фотографии.

Тема даже стала одной из самых обсуждаемых в англоязычном Twitter.

Новости США. Один американский супермаркет предложил своим покупателям необычный продукт. И дело даже не в экзотичности фрукта, а в его обертке. То, как упаковали обычный апельсин, шокировало пользователей социальных сетей.

Американка Натали Гордон в минувший четверг посетила супермаркет и

увидела на витрине почищенные апельсины, запакованные в пластиковые коробочки.

Скрыть негодования женщина не смогла. И рассказала своим друзьями по социальной сети. Фотографии тех самых апельсинов Натали сопроводила ироничным комментарием.



Натали Гордон (запись в Twitter):

О, если бы только природа могла придумать способ, как обернуть эти апельсины, чтобы мы не тратили на них столько пластика.

Записью поделились 80 тысяч пользователей, и, судя по всему, это далеко не предел.

Общественность, кстати, к апельсинам в контейнере отнеслась неоднозначно:

нашлись и те, кто нашел это удобным, мол, не придется мучиться с кожурой.



Правда, ехидных комментариев было больше. Общественное мнение сделало свое дело: спустя всего несколько часов товар был снят с продажи в магазинах торговой сети.

Представители компании перед своими покупателями извинились.

И пообещали, что все цитрусовые впредь будут продаваться только в «природной упаковке».

Что точно неоспоримо, так это польза цитрусовых. Специалисты, правда, не рекомендуют есть те же апельсины на завтрак. Цитрусовые натощак – угроза желудку. Может развиться или обостриться гастрит.