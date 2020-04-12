Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми

12 апреля в далёком 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил орбитальный облёт планеты Земля. И теперь люди каждый год празднуют первый полёт человека в космос.

После этого события Гагарин стал знаменитостью планетарного масштаба, его с удовольствием встречали во всех странах мира. К сожалению, век Юрия Алексеевича был недолог, лётчик ушёл из жизни в 34 года. Однако за это время он успел оставить о себе множество воспоминаний, часть из которых навечно запечатлена фотографами.