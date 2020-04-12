Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми
12 апреля в далёком 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил орбитальный облёт планеты Земля. И теперь люди каждый год празднуют первый полёт человека в космос.
После этого события Гагарин стал знаменитостью планетарного масштаба, его с удовольствием встречали во всех странах мира. К сожалению, век Юрия Алексеевича был недолог, лётчик ушёл из жизни в 34 года. Однако за это время он успел оставить о себе множество воспоминаний, часть из которых навечно запечатлена фотографами.
Фото: vk.com/vintagevogue
Фото: vk.com/vintagevogue
Фото: vk.com/vintagevogue
Фото: vk.com/vintagevogue
Фото: vk.com/vintagevogue
Фото: instagram.com/retro.cccp
Фото: instagram.com/retro.cccp
Фото: instagram.com/retro.cccp
Фото: instagram.com/retro.cccp
Фото: instagram.com/retro.cccp
Фото: instagram.com/retro.cccp
Память о Юрии Гагарине живёт не только на снимках, но также в его близких.
Чем сейчас занимаются внуки человека, который первым побывал в космосе, – читайте здесь.