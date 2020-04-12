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Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми

12 апреля 2020 09:06
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12 апреля в далёком 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил орбитальный облёт планеты Земля. И теперь люди каждый год празднуют первый полёт человека в космос. 

После этого события Гагарин стал знаменитостью планетарного масштаба, его с удовольствием встречали во всех странах мира. К сожалению, век Юрия Алексеевича был недолог, лётчик ушёл из жизни в 34 года. Однако за это время он успел оставить о себе множество воспоминаний, часть из которых навечно запечатлена фотографами. 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-1

Фото: vk.com/vintagevogue 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-3

Фото: vk.com/vintagevogue 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-5

Фото: vk.com/vintagevogue 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-7

Фото: vk.com/vintagevogue 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-9

Фото: vk.com/vintagevogue 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-11

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-13

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-15

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-17

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-19

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Не только первый космонавт, но и обычный человек. Трогательные фото Юрия Гагарина с женой и детьми-21

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Память о Юрии Гагарине живёт не только на снимках, но также в его близких.

Чем сейчас занимаются внуки человека, который первым побывал в космосе, – читайте здесь

# Космос # калейдоскоп # Юрий Гагарин # Валентина Гагарина # Елена Гагарина # Галина Гагарина # Фотофакт

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