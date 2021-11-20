Не спросишь – не узнаешь. Как парень смог покорить девушку идеальным свиданием

Каким вы себе представляете идеальное свидание? А было ли оно у вас? Катрина Фрос точно может ответить положительно на данные вопросы. Ведь в её случае по-другому и быть не могло.

В своём TikTok блогерша опубликовала видео, где рассказала об оригинальности парня, который решил пригласить её на первое свидание. Когда Катрина согласилась встретиться с Грэмом, он сразу отправил ей анкету в Google-форме. Юноша спрашивал, какую кухню девушка предпочитает, какой формат свидания ей больше по душе, водит ли она машину.