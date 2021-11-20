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Не спросишь – не узнаешь. Как парень смог покорить девушку идеальным свиданием

20 ноября 2021 20:21
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Каким вы себе представляете идеальное свидание? А было ли оно у вас? Катрина Фрос точно может ответить положительно на данные вопросы. Ведь в её случае по-другому и быть не могло.  

В своём TikTok блогерша опубликовала видео, где рассказала об оригинальности парня, который решил пригласить её на первое свидание. Когда Катрина согласилась встретиться с Грэмом, он сразу отправил ей анкету в Google-форме. Юноша спрашивал, какую кухню девушка предпочитает, какой формат свидания ей больше по душе, водит ли она машину.  

Не спросишь – не узнаешь. Как парень смог покорить девушку идеальным свиданием-1

Фото: tiktok.com/@maytheeleven  

Девушка решила, что они посмотрят фильм и вместе поужинают, ещё одним условием была повседневная одежда. Зполнив анкету, девушка получила электронное приглашение на свидание мечты. После совместного времяпрепровождения Катрина увидела в сообщениях новую анкету, где Грэм спрашивал, что чувствовала она во время их встречи, а также пригласил её на второе свидание. Оригинальность юноши покорила девушку. Сейчас пара часто приводит время вместе, но уже без тестов и опросов.  

Не спросишь – не узнаешь. Как парень смог покорить девушку идеальным свиданием-4

Фото: instagram.com/instagraham.mcc  

Кстати, недавно мы рассказывали, как с помощью смекалки девушка смогла очаровать парня. Узнать про необычный способ знакомства можно здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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