Не спросишь – не узнаешь. Как парень смог покорить девушку идеальным свиданием
Каким вы себе представляете идеальное свидание? А было ли оно у вас? Катрина Фрос точно может ответить положительно на данные вопросы. Ведь в её случае по-другому и быть не могло.
В своём TikTok блогерша опубликовала видео, где рассказала об оригинальности парня, который решил пригласить её на первое свидание. Когда Катрина согласилась встретиться с Грэмом, он сразу отправил ей анкету в Google-форме. Юноша спрашивал, какую кухню девушка предпочитает, какой формат свидания ей больше по душе, водит ли она машину.
Фото: tiktok.com/@maytheeleven
Девушка решила, что они посмотрят фильм и вместе поужинают, ещё одним условием была повседневная одежда. Зполнив анкету, девушка получила электронное приглашение на свидание мечты. После совместного времяпрепровождения Катрина увидела в сообщениях новую анкету, где Грэм спрашивал, что чувствовала она во время их встречи, а также пригласил её на второе свидание. Оригинальность юноши покорила девушку. Сейчас пара часто приводит время вместе, но уже без тестов и опросов.
Фото: instagram.com/instagraham.mcc
Кстати, недавно мы рассказывали, как с помощью смекалки девушка смогла очаровать парня. Узнать про необычный способ знакомства можно здесь.