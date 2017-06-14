Брюс Всемогущий: за что мир помнит легендарного актера и бойца Брюса Ли?

Новости США. Недавно в интернете была опубликована запись настоящего боя Брюса Ли, фильмы которого любит несколько поколений. Актер и боец популяризировал восточные боевые искусства в США и Европе. Мы собрали факты о культовом бойце в одном материале. Он не проиграл ни одного боя. Ни в уличных боях, ни в международных соревнованиях Брюс Ли ни разу не уступил своему сопернику. Иногда бой оканчивался, а Ли не было нанесено ни одного удара. О своих секретах он только рассказывал, что недостаточно научиться правильным ударам, в первую очередь, стоит обогатить душу и разум.

Изображение: giphy.com

Никто не мог приблизиться к скорости его ударов. Самое быстрое поражение сопернику Ли нанес менее чем за 15 секунд. Скорость ударов бойца была невероятной – с расстояния в один метр он мог нанести удар за 5 сотых (!) секунды. Для съемок в кино Брюса даже просили ударять соперников немного медленнее, потому что обычная камера не могла запечатлеть, приходилось использовать аппаратуру и кинопленку с другим количеством кадров в секунду.

Изображение: giphy.com

Ходят легенды о его тренировках. Говорят, что в любой позиции Ли мог удержать пресс около получаса. В его честь назвали одно из упражнений – «флаг дракона», где лежа на спине нужно поднимать и опускать ровно натянутое тело. В эту позицию невозможно попасть с нуля – нужно дополнительно тренироваться, чтобы только суметь правильно выполнить элемент. Ежедневные тренировки Ли включали в себя отжимания, которые он мог сделать на двух пальцах, подъемы ног, скручивания и конечно же бойцовские практики. Говорят, что он мог поймать зерно риса на лету палочками для еды.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Увлекался философскими учениями и популяризацией культуры Востока. Жена Брюса Ли – Линда в книге «Брюс Ли – мужчина, которого знала только я» писала, что у актера в кабинете была огромная библиотека, состоящая из нескольких тысяч экземпляров книг о воинском искусстве – и древнем, и современном. Кабинет был самой важной частью дома для Брюса Ли. В нем он проводил почти все время, как говорила Линда, «жил в кабинете». В библиотеке бойца были собраны книги о методах физической подготовки, о различных видах спорта, о кинопроизводстве, о философии Востока и Запада.

Фото: pinterest.com

Линда Ли, жена Брюса Ли:

Он мог запереться в кабинете на несколько часов, читая и изучая что-нибудь. Именно здесь он работал над сценариями фильмов «Путь Дракона» и «Остров Дракона», впоследствии ставших его классическим вкладом в отображении воинского искусства кунг-фу в кинематографе.

Изображение: giphy.com

Усовершенствовал боевую хореографию. В своих киноработах Брюс Ли не только использовал уже существующие элементы, но и придумывал новые. В криминальном фильме «Путь дракона» вместе со своим коллегой по боевым искусствам Чаком Норрисом была сцена их поединка, которая долгие годы оставалась образцовой и непревзойденной. Ли был настоящим мастером в использовании нунчаков – многие элементы с этим холодным оружием были придуманы легендарным бойцом.

Изображение: giphy.com

Был очень темпераментным. В книге Линды Ли написано, что после свадьбы молодая семья купила большую кровать, которую нужно было установить. По словам женщины, Брюс Ли совершенно не умел ничего делать по хозяйству. И после долгих часов безуспешной установки кровати боец со всей силы бросил матрас в стену и пробил штукатурку. Линда отмечала, что из-за стресса он очень быстро мог выйти из себя. Но с особым трепетом относился к своей семье. У пары родилось двое детей – сын Брендон и дочь Шеннон. Супруга Ли вспоминала, что ее муж говорил о любви.

С женой. Фото: pinterest.com

Брюс Ли, актер:

Любовь — это дружба, попавшая в огонь. Вначале пламя очень красочное, жаркое и сильное, но все это лишь легкий мерцающий свет. Но с возрастом любовь становится более зрелой и осознанной, и наши сердца словно угли, с их глубоким внутренним жаром, который невозможно загасить. Сын бойца тоже стал актером, но в 1993 году на съемочной площадке произошел несчастный случай, во время которого в Брендона выстрелили. Из-за сильной кровопотери парень умер в больнице. Дочь стала певицей и актрисой.

С сыном. Фото: pinterest.com

О его смерти ходили легенды. Брюс Ли умер в возрасте 33-ех лет из-за отека головного мозга, вызванного принятой таблеткой. Многие поклонники считали, что актера отравили конкуренты из-за зависти или из-за того, что он много времени начал проводить, обучая единоборствам американцев и европейцев. Как писала в своей книге Линда Ли, Брюс был уверен, что не доживет до старости и рассказывал своему брату, что ему неприятно думать о том, что когда-нибудь он станет беспомощным стариком.

Изображение: giphy.com

Супруга актера писала: «Я не проживу столько, сколько ты», – сказал он мне однажды. «Почему ты так думаешь? У тебя ведь прекрасное здоровье, дай бог каждому иметь такое здоровье», – спросила я. «Все это так, но я не знаю, как долго я еще смогу выдержать этот путь наверх». Брюс – человек, который во многих отношениях мог служить эталоном физического совершенства, человек, полностью владевший своим телом и обладающий экстраординарными способностями, он, несмотря на все это, подсознательно чувствовал, что ему надо успеть сделать как можно больше, так как времени ему отведено очень мало». На могилу актера в Сиэтле до сих пор приезжают его фанаты и последователи.