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Мужчина во время прогулки потерял телефон. Эта неудача спасла парню жизнь

04 сентября 2020 13:17
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Мужчина отправился в путешествие вместе с дочерью и двумя её друзьями. Во время отдыха туристы нашли телефон и этим спасли жизнь его владельцу.

Как рассказал американец Дана Пейс в своём TikTok-аккаунте, 12 июля он отправился на десять дней в штат Монтана. На третий день путешественники увидели красивое поле с жёлтыми цветами и устроили там привал.

Мужчина во время прогулки потерял телефон. Эта неудача спасла парню жизнь -1

Фото: instagram.com/flesheatingsalsa 

В какой-то момент дочь Пейса, Адалин, нашла телефон. Он был разряжен и не включался. Зарядив устройство, туристы с удивлением обнаружили, что на нём нет пароля. Отец и дочь в ответ на последнее сообщение написали, что владелец потерял свой телефон, а они хотят его вернуть.

Мужчина во время прогулки потерял телефон. Эта неудача спасла парню жизнь -4

Фото: instagram.com/flesheatingsalsa 

Буквально через 20 минут позвонила сестра владельца мобильника. Женщина сказала, что её брат пропал четыре дня назад. По её словам, на мужчину напала группа грабителей, которые, помимо прочего, ударили его битой по голове. С тех пор брат женщины не выходил на связь.

Мужчина во время прогулки потерял телефон. Эта неудача спасла парню жизнь -7

Фото: instagram.com/flesheatingsalsa 

Теперь стало понятно, как мужчина потерял свой телефон. Дана, его дочь, а также друзья девушки захотели помочь. Они позвонили в полицию, объяснили ситуацию и сообщили свои координаты.

Мужчина во время прогулки потерял телефон. Эта неудача спасла парню жизнь -10

Фото: instagram.com/flesheatingsalsa 

Спустя шесть дней с Пейсом вновь связалась сестра пропавшего человека. Женщина радостно сообщила, что её брат нашёлся. Она признала, что мужчина находится не в лучшей форме, он истощён и обезвожен, но теперь с ним всё будет хорошо.

Мужчина во время прогулки потерял телефон. Эта неудача спасла парню жизнь -13

Фото: instagram.com/flesheatingsalsa 

По словам Даны, для него это стало самым лучшим завершением этой истории. Пейс и его дочь никогда не забудут это лето.

Кстати, спасти человеку жизнь можно разными способами.

Например, одна девушка рассматривала свои свадебные фотографии и увидела на них кое-что странное. И эта внимательность спасла её – подробности здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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