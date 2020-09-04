Мужчина во время прогулки потерял телефон. Эта неудача спасла парню жизнь

Мужчина отправился в путешествие вместе с дочерью и двумя её друзьями. Во время отдыха туристы нашли телефон и этим спасли жизнь его владельцу.

Как рассказал американец Дана Пейс в своём TikTok-аккаунте, 12 июля он отправился на десять дней в штат Монтана. На третий день путешественники увидели красивое поле с жёлтыми цветами и устроили там привал.