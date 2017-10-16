Спортивное питание: что должно быть в меню тех, кто занимается спортом?

Быть здоровым и в отличной форме сейчас в моде. Однако, в погоне за идеальным весом, купит абонемент в тренажорный зал – мало. Необходимо заботиться о правильном питании.

В спортивном меню должны быть углеводы (как источник энергии), белки (как строительный материал для мышц и костей) и клетчатка (как кладезь витаминов и микроэлементов).

Основные же правила: если вы хотите похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем вы употребляете. Посмотрите на свою нагрузку в течении дня и подсчитайте для себя необходимое количество энергии.

Внимание! Откажитесь от обезжиренных молочных продуктов. Хотя бы 3-5 % жирности. Иначе никакой пользы они вам не принесут.

За 1,5 часа до тренеровок нужно запастись энергией: белками и углеводами, чтобы не «сжечь» свои мышцы. Куриная грудка, банан, зефир, смесь из меда, сухофруктов и орехов – спасут вас.

Девушкам на диете: избегать сахара перед тренеровкой ни в коем случае нельзя. Иначе можно потерять сознание. Поэтому совет: переходите на сложные углеводы – фрукты.

После активных нагрузок приём пищи должен быть сразу, в течении получаса. И здесь ставка на белок: для восстановления мышц.