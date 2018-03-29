«Доверяй себе, Джейн»: в Швеции представили зубную щётку, которая умеет поддерживать

Новости Швеции. Шведская компания выпустила умную зубную щётку, которая оказывает моральную поддержку человеку.

Как сообщается на сайте бренда, щётка выпущена для тех, кто «нуждается в чём-то большем, чем просто поддержании гигиены рта».

Новая щётка сможет анализировать эмоциональное состояние своего обладателя при помощи его слюны и оказывать подходящую случаю поддержку.

Например, если у человека стресс, то у него пересыхает во рту. В этом случае умная щётка может выдать фразы вроде «Расслабься, Джон. Ты работаешь, чтобы жить, а не живешь, чтобы работать» или «Не забывай отдыхать, Брайан. Жизнь такая, какой ты её делаешь».

Если щётка заметит повышенный уровень кортизола, она может сказать «Выше нос, красавчик (красотка), всё не так уж плохо» или «Доверяй себе, Джейн».

Также производитель даёт возможность пройти опрос, который поможет персонализировать умную зубную щётку.

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