Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром

У мужчины спросили в комментариях, что же он сделал дальше. Ответ был очевиден – убежал и позвонил в полицию, чтобы прислали специалиста, который поможет убрать крокодила.

«Что вы сделаете, когда вернетесь домой в 6 утра после 10-часовой ночной смены и обнаружите, что ЭТО сидит на вашем пороге».

Мужчина опубликовал фото в соцсетях и отметил, что это типичная жизнь Флориды.

По информации Daily Mail, мужчина пришел домой после тяжелой смены и увидел, что дверь его дома заблокировало животное.

Житель Флориды вернулся домой и обнаружил у порога дома аллигатора длиной почти два метра.

Аллигатор был длиной около двух метров. Мужчина признается, что ему сперва показалось, что животное гораздо меньше. Кроме того, крокодил начал шипеть, чем испугал жителя дома.

В настоящее время у аллигаторов брачный сезон, поэтому звери массово вышли на улицу.

Ранее аллигатор длиной более 3 метров ворвался в дом жителя Флориды через низкое окно на кухне.