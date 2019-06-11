Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром
Житель Флориды вернулся домой и обнаружил у порога дома аллигатора длиной почти два метра.
По информации Daily Mail, мужчина пришел домой после тяжелой смены и увидел, что дверь его дома заблокировало животное.
Мужчина опубликовал фото в соцсетях и отметил, что это типичная жизнь Флориды.
«Что вы сделаете, когда вернетесь домой в 6 утра после 10-часовой ночной смены и обнаружите, что ЭТО сидит на вашем пороге».
У мужчины спросили в комментариях, что же он сделал дальше. Ответ был очевиден – убежал и позвонил в полицию, чтобы прислали специалиста, который поможет убрать крокодила.
Фото: facebook.com/maprestridge76
Аллигатор был длиной около двух метров. Мужчина признается, что ему сперва показалось, что животное гораздо меньше. Кроме того, крокодил начал шипеть, чем испугал жителя дома.
В настоящее время у аллигаторов брачный сезон, поэтому звери массово вышли на улицу.
Ранее аллигатор длиной более 3 метров ворвался в дом жителя Флориды через низкое окно на кухне.
Полицейское управление города Клируотера, в котором произошел инцидент, разместило фотографии аллигатора и разбитого окна, через которое животное прорвалось внутрь.
Атаки аллигаторов на людей редки. Специалисты советуют держаться подальше от животных и следить за тем, чтобы собаки были на поводке.
«Она появилась из ниоткуда». Тихая рыбалка отца и сына закончилась встречей с гигантской акулой (читать далее).