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Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром

11 июня 2019 10:41
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Житель Флориды вернулся домой и обнаружил у порога дома аллигатора длиной почти два метра.  

По информации Daily Mail, мужчина пришел домой после тяжелой смены и увидел, что дверь его дома заблокировало животное.  

Мужчина опубликовал фото в соцсетях и отметил, что это типичная жизнь Флориды.  

«Что вы сделаете, когда вернетесь домой в 6 утра после 10-часовой ночной смены и обнаружите, что ЭТО сидит на вашем пороге».  

У мужчины спросили в комментариях, что же он сделал дальше. Ответ был очевиден – убежал и позвонил в полицию, чтобы прислали специалиста, который поможет убрать крокодила.  

Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром -1

Фото: facebook.com/maprestridge76

Аллигатор был длиной около двух метров. Мужчина признается, что ему сперва показалось, что животное гораздо меньше. Кроме того, крокодил начал шипеть, чем испугал жителя дома.  

В настоящее время у аллигаторов брачный сезон, поэтому звери массово вышли на улицу.  

Ранее аллигатор длиной более 3 метров ворвался в дом жителя Флориды через низкое окно на кухне.  

Мужчина нашёл на кухне рычащего 3-метрового крокодила. Он разбил окно и устроил погром -4

Полицейское управление города Клируотера, в котором произошел инцидент, разместило фотографии аллигатора и разбитого окна, через которое животное прорвалось внутрь.  

Атаки аллигаторов на людей редки. Специалисты советуют держаться подальше от животных и следить за тем, чтобы собаки были на поводке.  

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# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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