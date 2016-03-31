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Кинопремьеры четверга 31 марта: актерский дебют Димы Билана, российский ужастик и продолжение «Монстро»

31 марта 2016 12:29
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Апрель считается самым невыгодным месяцем для выпуска в прокат новых фильмов, но это не значит, что минчане останутся без киноновинок. Уже сегодня зрители смогут увидеть продолжение легендарного мокьюментари «Монстро», испугаться нового российского ужастика, разгадать загадки триллера с Колином Фарреллом и Энтони Хопкинсом, ознакомится с первой по-настоящему взрослой ролью Эмму Уотсон и оценить актерский талант Димы Билана.

«Герой»

Реж. Юрий Васильев

Кинопремьеры четверга 31 марта: актерский дебют Димы Билана, российский ужастик и продолжение «Монстро»-1

Действие фильма происходит в начале двадцатого века. Между молодым военным Андреем Долматовым и княжной Верой Чернышевой вспыхивает взаимная любовь, но в их отношения вмешивается Первая мировая война. «Герой» – это история о том, как любовь сохраняется в пропитанном ненавистью, злобой и жаждой власти мире, соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет.

В последние годы в России было снято немало фильмов на историческую и военную тематику, но у «Героя» есть один существенный козырь, который вызывает к картине определенный интерес – главную роль в ней сыграл певец номер один Дима Билан. Судя по трейлеру, нас ожидает добротная реконструкция исторических событий с легким налетом мистики, в которой Билан смотрится весьма странно. Но все же хочется верить, что дебют певца пройдет успешно. «В других странах предубеждения по поводу того, что певец снимается в кино, нет, –говорит Билан. – Мне кажется, что и у нас пора преодолевать это искусственное зонирование, миксовать разные сферы искусства».

«Маршрут построен»

Реж. Олег Асадулин

Кинопремьеры четверга 31 марта: актерский дебют Димы Билана, российский ужастик и продолжение «Монстро»-4

Новый российский ужастик от создателя «Фобос. Клуб страха». Сюжет строится вокруг семейной пары, которая случайно покупает подержанный автомобиль, в котором год назад был обнаружен расчлененный труп женщины. Первая же ночная поездка на этой машине в другой город заканчивается для супругов и их маленькой дочери встречей с неизведанным и смертельно опасным.

Фильмы Олега Асадулина не пользуются особой любовью зрителей и критиков. Но «Маршруту» все же стоит дать шанс, т.к. работала над фильмом та же студия, на которой были сняты «Мамы», «Чемпионы», «Голоса большой страны» и еще несколько весьма качественных отечественных проектов. По трейлеру же можно сказать, что нас ожидает атмосферный фильм ужасов в лучших традициях небезызвестного «Поворота не туда» с несколькими весьма любопытными сюжетными перипетиями.

«Кловерфилд, 10»

Реж. Дэн Трактенберг

Кинопремьеры четверга 31 марта: актерский дебют Димы Билана, российский ужастик и продолжение «Монстро»-7

Самая любопытная премьера недели. Фильм рассказывает о молодой женщине, которая после автокатастрофы оказывается в подземном бункере вместе с двумя мужчинами, которые утверждают, что мир подвергся химической атаке и жизнь на поверхности невозможна. Тем не менее в результате ссоры с мужчинами девушка покидает бункер, встречаясь снаружи со смертельной опасностью.

Спродюсированный в 2008 году легендарным Дж. Дж. Абрамсом фильм «Монстро» не только оказался весьма качественным триллером, но и вдохнул жизнь в уже начавший выходить из моды стиль мокьюментари. Но работать над второй частью Абрамс не торопился, и только сейчас, когда интерес поклонников оригинала поостыл, создатель «Остаться в живых» выпустил продолжение. Западные зрители, у которых фильм вышел на три недели раньше, уже взорвали Твиттер восторженными отзывами, а рейтинг картины на IMDb колеблется в районе 8 баллов. Главную роль в ленте исполнила звезда «Скотт Пилигрим против всех» Мэри Элизабет Уинстэд.  

«Экстрасенсы»

Реж. Афонсо Пойарт

Кинопремьеры четверга 31 марта: актерский дебют Димы Билана, российский ужастик и продолжение «Монстро»-10

Джон Клэнси, экстрасенс на службе у ФБР, который много раз помогал бюро в расследовании неразрешимых преступлений. Но при столкновении с самым опасным делом в своей жизни его способности видеть прошлое оказываются бессильны, т.к. хладнокровный убийца способен видеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчётливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди.

Очередной долгострой, который несколько лет не мог добраться до экранов. Сначала сценарий фильма планировалось переработать в продолжение фильма «Семь», но Дэвид Финчер наотрез отказался от этой идеи. Потом фильм долго не мог найти дистрибутора в США и несколько месяцев переходил от одной студии к другой. Но наконец-то лента с Энтони Хопкинсом и Колином Фарреллом добралась до экранов и, возможно, это будет самый изобретательный фильм за последнее время. 

«Колония Дигнидад»

Реж. Флориан Галленбергер

Кинопремьеры четверга 31 марта: актерский дебют Димы Билана, российский ужастик и продолжение «Монстро»-13

Немецкий журналист Даниэль похищен в Чили тайной полицией и после немыслимых пыток отправлен в колонию «Дигнидад» — огромное поселение, выдающее себя за благотворительную коммуну, а на самом деле гнездо нацистов — беглецов из Третьего рейха. Здесь Даниэлю предстоит превратиться в раба и «материал» для бесчеловечных экспериментов. Но подвиги во имя любви совершают не только мужчины. Девушка Даниэля, отважная стюардесса Лена, решает спасти его. В одиночку. Ради любимого она готова на всё и даже больше. Добровольно, под видом послушницы, Лена отправляется в это страшное место…

Новый фильм от оскороносного немецкого режиссера, поставленный по реальным событиям. Критики приняли картину довольно прохладно и настороженно, но отметили качественную режиссуру ленты. Главные роли в «Колонии» исполнили Эмма Уотсон, которая уже который год пытается избавиться от образа Гермионы, и главный немецкий актёр современности Даниэль Брюль, блеснувший несколько лет назад в фильме Рона Ховарда «Гонка». Раньше Брюль снимался у Галленбергера в фильме «Йон Рабе» о подвиге собрата Оскара Шиндлера в китайском городе Нанкине.

Подготовила: Наталья Мироновская 

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