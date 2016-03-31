Кинопремьеры четверга 31 марта: актерский дебют Димы Билана, российский ужастик и продолжение «Монстро»

Апрель считается самым невыгодным месяцем для выпуска в прокат новых фильмов, но это не значит, что минчане останутся без киноновинок. Уже сегодня зрители смогут увидеть продолжение легендарного мокьюментари «Монстро», испугаться нового российского ужастика, разгадать загадки триллера с Колином Фарреллом и Энтони Хопкинсом, ознакомится с первой по-настоящему взрослой ролью Эмму Уотсон и оценить актерский талант Димы Билана. «Герой» Реж. Юрий Васильев

Действие фильма происходит в начале двадцатого века. Между молодым военным Андреем Долматовым и княжной Верой Чернышевой вспыхивает взаимная любовь, но в их отношения вмешивается Первая мировая война. «Герой» – это история о том, как любовь сохраняется в пропитанном ненавистью, злобой и жаждой власти мире, соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет. В последние годы в России было снято немало фильмов на историческую и военную тематику, но у «Героя» есть один существенный козырь, который вызывает к картине определенный интерес – главную роль в ней сыграл певец номер один Дима Билан. Судя по трейлеру, нас ожидает добротная реконструкция исторических событий с легким налетом мистики, в которой Билан смотрится весьма странно. Но все же хочется верить, что дебют певца пройдет успешно. «В других странах предубеждения по поводу того, что певец снимается в кино, нет, –говорит Билан. – Мне кажется, что и у нас пора преодолевать это искусственное зонирование, миксовать разные сферы искусства». «Маршрут построен» Реж. Олег Асадулин

Новый российский ужастик от создателя «Фобос. Клуб страха». Сюжет строится вокруг семейной пары, которая случайно покупает подержанный автомобиль, в котором год назад был обнаружен расчлененный труп женщины. Первая же ночная поездка на этой машине в другой город заканчивается для супругов и их маленькой дочери встречей с неизведанным и смертельно опасным. Фильмы Олега Асадулина не пользуются особой любовью зрителей и критиков. Но «Маршруту» все же стоит дать шанс, т.к. работала над фильмом та же студия, на которой были сняты «Мамы», «Чемпионы», «Голоса большой страны» и еще несколько весьма качественных отечественных проектов. По трейлеру же можно сказать, что нас ожидает атмосферный фильм ужасов в лучших традициях небезызвестного «Поворота не туда» с несколькими весьма любопытными сюжетными перипетиями. «Кловерфилд, 10» Реж. Дэн Трактенберг

Самая любопытная премьера недели. Фильм рассказывает о молодой женщине, которая после автокатастрофы оказывается в подземном бункере вместе с двумя мужчинами, которые утверждают, что мир подвергся химической атаке и жизнь на поверхности невозможна. Тем не менее в результате ссоры с мужчинами девушка покидает бункер, встречаясь снаружи со смертельной опасностью. Спродюсированный в 2008 году легендарным Дж. Дж. Абрамсом фильм «Монстро» не только оказался весьма качественным триллером, но и вдохнул жизнь в уже начавший выходить из моды стиль мокьюментари. Но работать над второй частью Абрамс не торопился, и только сейчас, когда интерес поклонников оригинала поостыл, создатель «Остаться в живых» выпустил продолжение. Западные зрители, у которых фильм вышел на три недели раньше, уже взорвали Твиттер восторженными отзывами, а рейтинг картины на IMDb колеблется в районе 8 баллов. Главную роль в ленте исполнила звезда «Скотт Пилигрим против всех» Мэри Элизабет Уинстэд. «Экстрасенсы» Реж. Афонсо Пойарт

Джон Клэнси, экстрасенс на службе у ФБР, который много раз помогал бюро в расследовании неразрешимых преступлений. Но при столкновении с самым опасным делом в своей жизни его способности видеть прошлое оказываются бессильны, т.к. хладнокровный убийца способен видеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчётливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди. Очередной долгострой, который несколько лет не мог добраться до экранов. Сначала сценарий фильма планировалось переработать в продолжение фильма «Семь», но Дэвид Финчер наотрез отказался от этой идеи. Потом фильм долго не мог найти дистрибутора в США и несколько месяцев переходил от одной студии к другой. Но наконец-то лента с Энтони Хопкинсом и Колином Фарреллом добралась до экранов и, возможно, это будет самый изобретательный фильм за последнее время. «Колония Дигнидад» Реж. Флориан Галленбергер