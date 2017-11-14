Фотофакт: житель Гаваны ездит по улицам города на 7-метровом велосипеде

По словам мужчины, он более 15 лет был обладателем самого высокого велосипеда в мире, но о его достижениях знали только соседи.

По информации xinhuanet.com, Гуирола начал реконструировать велосипеды с 1981 года. Не имея возможности приобрести велосипед, молодой мужчина решил построить свой собственный. Со временем Гуирола поднимал высоту двухколесного транспорта.

С 2010 года Гиурола живет в Гаване, где у него обустроена небольшая мастерская для работы с металлом.

Наиболее высокий велосипед, который сделал кубинец, достигал 7,3 метра. Транспортное средство попало в Книгу рекордов Гиннесса, опередив американца Ричи Тримбла. Сейчас оба рекордсмена готовят шестиметровый тандемный велосипед для установления нового рекорда.