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Фотофакт: житель Гаваны ездит по улицам города на 7-метровом велосипеде

14 ноября 2017 14:23
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Новости Кубы. 52-летний житель Гаваны Феликс Гуирола ездит на уникальном высоком велосипеде.

По информации xinhuanet.com, Гуирола начал реконструировать велосипеды с 1981 года. Не имея возможности приобрести велосипед, молодой мужчина решил построить свой собственный. Со временем Гуирола поднимал высоту двухколесного транспорта.

По словам мужчины, он более 15 лет был обладателем самого высокого велосипеда в мире, но о его достижениях знали только соседи.

Фотофакт: житель Гаваны ездит по улицам города на 7-метровом велосипеде-1

Фото: news.xinhuanet.com

С 2010 года Гиурола живет в Гаване, где у него обустроена небольшая мастерская для работы с металлом.

Наиболее высокий велосипед, который сделал кубинец, достигал 7,3 метра. Транспортное средство попало в Книгу рекордов Гиннесса, опередив американца Ричи Тримбла. Сейчас оба рекордсмена готовят шестиметровый тандемный велосипед для установления нового рекорда.

Фотофакт: житель Гаваны ездит по улицам города на 7-метровом велосипеде-4

Фото: news.xinhuanet.com

Настоящее зрелище наблюдать, как мужчина едет по улицам Гаваны. Он вызывает восхищение прохожих, особенно детей, которые аплодируют ему и говорят, что «это уникальная вещь. Он заслуживает награды, потому что он человек, который имеет равновесие и смелость».

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# Необычный транспорт # Фотофакт # калейдоскоп # Феликс Гуирола

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