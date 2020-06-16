Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке

Парень с грустью рассказал о том, что вот уже 16 лет не видел свою «супругу». Эта история стала такой популярной, что «жена» нашлась. Как сообщает BuzzFeed, 20-летний британец Джек Каллоу поделился своей историей в Twitter. Студент вспомнил, что когда ему было 4 года, он выступил в роли мужа на шуточной свадьбе. Его невестой была девочка по имени Рена Ютла.

Фото: twitter.com/Jxck_C

«Итак, я женился ещё в детском саду. Я не видел свою жену 16 лет, неудивительно, что у меня есть проблемы с обязательствами», – написал Каллоу, сопроводив свои слова четырьмя фотографиями с шуточной церемонии.

Фото: Jack Callow

Пользователи соцсетей были очень растроганы историей Джека и начали активно делиться этой новостью. Вскоре грустные слова парня достигли его «супруги». Каллоу был поражён, как быстро удалось найти Ютлу.

Фото: twitter.com/Jxck_C

21-летняя Рена сказала, что тоже помнит ту свадьбу, и это было довольно мило. Увидев фотографии того дня, девушка не смогла сдержать смех. Родственники «жены» Джека тоже были приятно удивлены этой историей. «Мой папа определённо гордится моими пятью минутами славы. Он позвонил всем своим друзьям и отправил им ссылку, чтобы они тоже увидели это», – рассказала Ютла.

Фото: instagram.com/rkjutla_

Когда пара нашла друг друга, пользователи соцсети вынесли свой вердикт – женитесь! Однако Каллоу сказал, что для него это просто приятные воспоминания. Сейчас парень уже встречается с другой девушкой.

Фото: twitter.com/Jxck_C