У Кейт Миддлтон и принца Уильяма на свет появился сын

Новости Великобритании. Герцогиня Кейт Миддлтон родила третьего ребёнка. Это мальчик.

«Её Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11:01. Вес ребёнка – 8 фунтов 7 унций (3 кг 827 граммов). Герцог Кембриджский присутствовал при родах. Её Королевское Высочество и её ребенок чувствуют себя хорошо», – сообщается на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

По сведениям Daily Mail, роды прошли без осложнений. Членам королевской семьи сообщили радостную новость, и они были в восторге. Новорожденный является пятым в очереди на трон.

Отмечается, что некоторые люди разбили лагерь возле госпиталя Святой Марии и ждали родов около 15 дней.