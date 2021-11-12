В свои 100 она обходится без сиделки и чувствует себя просто прекрасно. Секреты, которые помогут продлить жизнь

Как рассказало издание GrimsbyLive, детство и юность у Эдны Линдли выдались тяжёлыми. Во время Второй мировой войны она работала крановщиком и постоянно подвергалась тяжёлым физическим нагрузкам.

Несмотря на возраст, она самостоятельно ездит на общественном транспорте, в быту обходится без помощников и чувствует себя превосходно. А ведь 31 октября 2021 года у бабушки был юбилей, она отметила своё 100-летие.

Это закалило не только дух, но и физическое состояние героини. Однако в 88 лет ей пришлось пережить операцию по замене сердечного клапана. После этого Эдна решила внедрить в свою жизнь занятия спортом. Это было сделано с целью сокращения срока реабилитации после операции.

Однако позже ежедневная активность для Линдли превратилась в образ жизни, и постоянные занятия спортом стали для неё рутиной. До пандемии коронавируса Эдна посещала занятия танцев, но сейчас она поддерживает свою форму в местных тренажёрных залах.

До 90 лет бабушка занималась спортивной греблей в помещении. Её успехи в этом занятии спорта были настолько велики, что она получила титул чемпионки Великобритании. А причиной такого успеха стала всего лишь симпатия к инструктору.

Поэтому Эдна точно знает, что секрет долголетия – это занятия спортом и наслаждение жизнью.