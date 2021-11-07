Известный актёр, примерный отец и человек с золотым сердцем. Всё о жизни Константина Хабенского

Он снялся в 109 фильмах, основал благотворительный фонд, поучаствовал в озвучке известных мультфильмов, попробовал себя в роли сценариста и режиссёра, а также стал продюсером мюзикла «Время жить!». Речь идёт о Константине Хабенском. Давайте узнаем, как он смог стать такой известной личностью. Детство и юность Родился актёр 11 января 1972 года в Ленинграде в семье инженера и учительницы математики. Также у Хабенских есть старшая дочь Наталья, которая сейчас активно развивает карьеру певицы.

Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan В Ленинграде маленький Костя пошёл в детский сад, а вот впервые услышать школьный звонок и сесть за парту ему удалось в Нижневартовске. Здесь семья Хабенских прожила несколько лет, после чего снова вернулась на родину.

Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan Окончив школу, молодой человек стал учиться в техникуме авиационного приборостроения и автоматики. Однако пробыл там Константин всего три года, после чего понял, что ничего не понимает в технике и не хочет связывать свою жизнь с этим направлением. Юноша бросил учёбу и решил устроиться на работу. Так он попал в театр «Суббота», но только в качестве монтировщика-осветителя.

Фото: kino-teatr.ru Однако после долго наблюдения за деятельностью актёров Константин понял, что хочет развиваться в драматургии. Поэтому в 1990 году юноша подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Театральная деятельность После получения диплома Хабенский начинает сотрудничать с «Перекрёстком». Однако в 1996 году он решил попробовать себя в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Здесь зрители могли увидеть его в спектаклях «Трёхгрошовая опера», а также «Сирано де Бержерак».

Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan В это же время Константин впервые оказался на сцене театра имени Ленсовета. После нескольких лет выступлений на одной и той же петербургской сцене актёр захотел развиваться дальше в профессиональной карьере. Поэтому в 2002 году он начал выступать в МХТ имени А. Чехова, где и сейчас является членом труппы и занимает должность художественного руководителя. Киноиндустрия Первую роль актёр получил ещё в университете, когда снялся в короткометражном фильме «Времяпрепровождение» в 1991 году. В 2000 году за блестящую игру в картине «Дом для богатых» он получил премию на Гатчинском кинофестивале.

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Дом для богатых» Настоящую известность актёру принёс сериал «Убойная сила», где Хабенский сыграл Игоря Плахова. Эта кинолента помогла Константину завести новые знакомства с режиссёрами, что благоприятно сказалось на его карьере. Сейчас его можно увидеть во многих частях популярной комедии «Ёлки», а также в таких фильмах, как «Выкрутасы», «Фея» и «Географ глобус пропил».

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Выкрутасы» Личная жизнь С Анастасией Смирновой, первой супругой, актёр состоял в браке до 1 декабря 2008 года. Причиной конца отношений стала её болезнь. Опухоль головного мозга врачи обнаружили, когда девушке было 34 года. В 2007 году Анастасии была сделана первая операция, которая должна была продлить её жизнь на 10 лет, однако после годового лечения девушка скончалась. От первого брака у Константина остался сын Ваня.

Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan Второй женой актёра стала актриса театра Ольга Литвинова. Супруги сыграли свадьбу в 2013 году. Свою личную жизнь пара не афиширует. Известно, что в браке у них родились две дочки, разница между ними – три года.